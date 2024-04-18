Головоломка на проверку зрения: нужно найти шесть животных за 25 секунд

Готовы ли вы бросить себе новый вызов и разгадать хитрую головоломку?

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Эта головоломка поможет проверить ваше зрение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Решать головоломки каждый день действительно важно для поддержания здоровья мозга. Причем тренировать разум так же важно, как тело. Обычно мастера разгадывания способны мыслить нестандартно. Готовы ли вы проверить свои способности?

Посмотрите внимательно на картинку. Все, что вам нужно сделать, это обнаружить шестерых животных.

На этом изображении спрятаны шесть животных. Сможете ли вы найти их всех? / mirror.co.uk

Среднестатистический человек найдет их всех менее чем за 25 секунд. Сколько времени понадобится вам?

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Если вы хотите задание более высокого уровня сложности, то попробуйте еще и такой вариант: Только единицы смогут найти хамелеона: загадка, которую надо разгадать за 7 секунд. Это задание многим может казаться невыполнимым, ведь заметить животное, которое так хорошо спряталось, будет очень непросто.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разобраться с такой задачей: в лаборатории, где очень много разных медицинских предметов, нужно отыскать шприц.

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