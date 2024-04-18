УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Головоломка на проверку зрения: нужно найти шесть животных за 25 секунд

Анна Ярославская
18 апреля 2024, 01:33
Готовы ли вы бросить себе новый вызов и разгадать хитрую головоломку?
Головоломка
Эта головоломка поможет проверить ваше зрение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Решать головоломки каждый день действительно важно для поддержания здоровья мозга. Причем тренировать разум так же важно, как тело. Обычно мастера разгадывания способны мыслить нестандартно. Готовы ли вы проверить свои способности?

Посмотрите внимательно на картинку. Все, что вам нужно сделать, это обнаружить шестерых животных.

Головоломка
На этом изображении спрятаны шесть животных. Сможете ли вы найти их всех? / mirror.co.uk

Среднестатистический человек найдет их всех менее чем за 25 секунд. Сколько времени понадобится вам?

видео дня

Если вы хотите задание более высокого уровня сложности, то попробуйте еще и такой вариант: Только единицы смогут найти хамелеона: загадка, которую надо разгадать за 7 секунд. Это задание многим может казаться невыполнимым, ведь заметить животное, которое так хорошо спряталось, будет очень непросто.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разобраться с такой задачей: в лаборатории, где очень много разных медицинских предметов, нужно отыскать шприц.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

23:43 Украина
Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

22:25 Украина
Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:43 Украина
Все главные новости

Популярное

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину накрыла жесткая магнитная буря 69481

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину накрыла жесткая магнитная буря

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой 10089

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали 7820

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали

РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак 6121

РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак

Последние новости

02:35

Папин стиляга: брат Кейт Миддлтон показал милого племянника принцессы Уэльской

02:05

Лопес на ретрофото показала, как поменялось ее лицо за 20 лет

01:33

Головоломка на проверку зрения: нужно найти шесть животных за 25 секунд

00:53

Евровидение-2024: место Украины в рейтинге букмекеров изменилось

17 апреля, среда
23:43

"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

Наступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - КузанНаступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - Кузан
23:22

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

22:59

Играет в опоссума: Трамп комично боролся со сном во время судебного заседания

22:51

От чего умер Дмитрий Капранов - заключение врачей

22:36

В России умер актер, который строил самолеты МиГ, убивающие украинцев

Реклама
22:34

В российском Воронеже "расцвел хлопок": в городе столб дыма и сильный пожар

22:25

Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

22:19

Атакуют в трех регионах Украины: пограничники рассказали о тактике оккупантов

22:01

Дима Коляденко высказался про интим в отношениях с Ириной Билык

21:43

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:23

Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

21:22

Победа РФ будет стоить ЕС слишком дорого: Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление

20:56

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

20:49

Кэти Перри потеряла топ во время записи талант-шоуВидео

20:47

Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах показала лечебную процедуру

20:22

Украина приумножила количество самолетов за два года войны с РФ - Воздушные силы

Реклама
20:15

Популярная американская актриса сообщила об агрессивной форме рака груди

19:56

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

19:39

Украину накрывает морозный шторм: будет снег, гроза, сильный ветер и холодина

19:37

Украина уже пережила пик наступления России: все подробности

19:30

Почему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискует

19:27

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд: загадка для сообразительных

19:23

Чехия имеет средства на 500 тыс. снарядов: Фиала сказал, когда ВСУ получат еще миллион

19:10

Идет война на уничтожение с максимальным напряжением и жесткостьюмнение

18:47

Готовятся к уничтожению Крымского моста: Кузан рассказал о новой железной дороге РФ

18:43

Орбан пустился во все тяжкие: выдал маразматическое заявление о ЕС и Украине

18:37

В Конгрессе США объявили о голосовании за помощь Украине: названа дата

18:26

Осужденные смогут служить даже офицерами: в Раде раскрыли детали законопроекта

18:26

РФ может мобилизовать 250-300 тыс. человек: Кузан сказал, когда они появятся на фронте

18:07

Человек, помогавший друзьям Путина отмывать деньги, может получить статус Нобелевского лауреата - СМИ

18:02

Пульстрон для 80-й ОДШБр: ОККО и "Повернись живим" передали десантникам комплекс разведки и уничтожения

17:56

Сын Наталки Денисенко был в Чернигове во время ракетного удара - детали

17:40

Зачем кладут доллар под чехол: не всем известно точное значение этой приметыВидео

17:37

Доллар будет дороже 50 грн: когда и в какие сроки

17:30

РФ никогда не вернет Крым: Фицо отличился скандальным заявлением о войне в Украине

17:27

Король Чарльз "выдворяет" Кейт Миддлтон и Уильяма из дома

Реклама
17:17

Столтенберг призвал НАТО давать оружие Украине и выдал важное заявление

17:12

Вымогают деньги и травят: в библиотеке Тернополя ребенку отказались выдать книги

16:51

София Ротару перешла на русский язык и рассказала о своей скорби

16:47

Для чего маленькая стрелка топлива на панели приборов: водители поражены находкой

16:44

Кузан: россияне готовят неожиданный удар, наступление на Харьков - вброс

16:33

"Ситуация другая": эксперт оценил, почему наступление РФ на Киев выгодно для ВСУ

16:27

Каких кошек нельзя держать в квартире - сойдут с ума от скуки

16:17

Украинские дроны атаковали мощную российскую РЛС "Контейнер" в Мордовии - СМИ

16:05

Войска Путина пытаются прорвать оборону у Часового Яра: в НГУ раскрыли подробности

15:58

MamaRika пожаловалась на мужа: "Раньше такого не было в наших отношениях"

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять