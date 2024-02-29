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Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти шприц

Андрей Ганчук
29 февраля 2024, 05:50
Попробуйте разгадать головоломку, которая заставит задуматься – в лаборатории, где очень много разных медицинских предметов, нужно отыскать шприц.
загадка
Найдите шприц за 11 секунд / Jagranjosh

Когда нужно переключиться и немного отвлечься от привычных дел, самое время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют и повеселиться, и потренировать мозг. На этот раз нам нужно отыскать шприц в лаборатории.

Головоломка от Jagranjosh занимательная и достаточно простая. Вы сразу сможете ее разгадать, как только внимательно рассмотрите картинку, чтобы найти то, что требуется. Достаточно проявить свою смекалку.

На картинке – лаборатория, где медики выполняют разную работу. В кабинете множество медицинских предметов и где-то среди них лежит и шприц. Загадка усложняется большим количеством предметов в кабинете.

видео дня

Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете шприц / Jagranjosh

Не удалось найти шприц? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и чуть левее. Шприц лежит на лабораторном оборудовании. Он справа от лаборанта с усами и в синей шапке.

Разгадка
Если нашли шприц, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 18 секунд найти букву N. На картинке множество букв Н, что очень путает взгляд. Но если вы проявите внимательность, то можете быстро найти правильный ответ.

Также можете разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно на картинке, где охотники и собаки, всего за 3 секунды найти лису. Она хорошо спряталась, поэтому отыскать животное непросто.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба. На картинке изображены вишни, а среди них нужно отыскать помидор. Овощ так спрятан, что для того, чтобы его обнаружить, нужно проявить настоящую смекалку.

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