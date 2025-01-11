Когда будет парад планет в 2025 году: точная дата события

Уже в конце января Венера, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в ряд, образуя линию из небесных тел.

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Когда будет парад планет в 2025 году / коллаж: Главред, фото: Википедия, Twitter beardyory

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Точную дату парада шести планет

Точную дату полного парада планет

В астрономии парадом планет принято считать ситуацию, когда определенное количество небесных тел оказываются на близком расстоянии друг от друга. От Солнца образовывается своего рода линия из планет. Если их семь, парад планет считается полным. Предыдущий парад планет был 3 июня 2024 года. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что парад планет в 2025 году произойдет в конце января - 21 числа. Шесть планет - Венера, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в ряд, образуя линию из небесных тел.

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Ученые считают, что хотя ночь 21 января - хорошее время, чтобы наблюдать парад шести планет, впереди поклонников звезд ждут еще больше приятных сюрпризов. Уникальное зрелище будет видно в любой другой день, если ночи ясные, даже невооруженным глазом.

По словам ученых, начнется парад планет раньше - 18 января. В эту дату Марс и Юпитер приблизятся к Сатурну и Венере, которые сойдутся друг с другом 21 января. При наличии мощного телескопа или бинокля, вам удастся разглядеть 4 планеты. Уран и Нептун также будут участниками парада, но увидеть их получится только у владельцев действительно хорошей профессиональной техники и при условии абсолютно ясного неба.

Более того - в начале весны, а именно 8 марта, прогнозируется полный парад планет. Это явление, при котором в линию выстраиваются не шесть, а семь небесных тел - к уже имеющимся присоединится Меркурий. Он расположится между Сатурном и Венерой ближе к западу. Астрономы уверяют, что в марте можно будет увидеть все планеты даже без телескопа, кроме Урана.

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Что такое парад планет Парад планет - астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается "на одной прямой" от Солнца. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Понятие "парад планет" не является научным и используется в астрономии только для её популяризации. Максимальное сближение небесных тел по эклиптической долготе называется соединением. Если при этом они достаточно близки по эклиптической широте, в этой конфигурации возможно покрытие более далёкого объекта более близким, прохождение планеты по диску Солнца (в случае соединения внутренней планеты и Солнца) или затмение Солнца (в случае соединения его с Луной).

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