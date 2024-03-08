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Когда День матери в Украине 2024: дата и история праздника

Лидия Неплях
8 марта 2024, 15:16
В Украине День матери празднуют с 1999 года.
Когда День матери в Украине 2024: дата и история праздника
Когда День матери по новому календарю/ Коллаж Главред, фото wiener.co.me, freepik

В Украине каждый год отмечается один из самых трогательных и важных праздников – День матери. Этот день является временем, когда мы с благодарностью вспоминаем и празднуем любовь, заботу и самоотверженность женщин, ставших матерями. Главред рассказывает о том, что когда в Украине празднуют День матери и об его истории праздновании.

Когда День матери в 2024 году

В Украине, как и во многих других странах мира, День матери отмечается во второе воскресенье мая, согласно Указу Президента Украины от 1999 года. В 2024 году День матери будет отмечаться 12 мая.

История праздника

В многих странах мира День матери отмечается 13 мая. В Украине этот день празднуется во второе воскресенье мая в соответствии с Указом Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99.

видео дня

История этого праздника началась в 1908 году, когда молодая американка Анна Джервис из Филадельфии предложила отмечать день в память о своей преждевременно ушедшей матери. Она активно обращалась с письмами в государственные и законодательные органы, а также к выдающимся личностям, предлагая установить один день в году для почитания матерей. Благодаря ее усилиям в 1910 году штат Вирджиния первым признал День Матери официальным праздником.

Этот день символизирует вечную привязанность к материнскому величию, которое передается из поколения в поколение, ибо для каждого ребенка его мать - самый важный человек.

Связь празднования Дня матери с религией

Отмечение Дня матери имеет значимое место в христианской традиции, поскольку приходится на месяц, посвященный Пресвятой Богородице. Этот праздник позволяет верующим обратиться к Божией Матери за заступничеством и помощью, а также выразить благодарность за бескорыстную любовь матерей. Май, начало весны, символизирует время обновления, когда Мать-Природа оживляет землю яркими красками цветов. Этот символизм отражает самоотверженность и заботу, которые характеризуют материнскую любовь и которые отмечаются в этот день. Украинский народ особенно уважает Деву Марию, которая всегда занимала важное место в его культуре и сознании.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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День матери календарь праздников
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