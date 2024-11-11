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Когда знак "Остановка запрещена" не работает: в полиции дали четкое объяснение

Даяна Швец
11 ноября 2024, 18:08
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Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта.
Когда знак "Остановка запрещена" не работает
Когда знак "Остановка запрещена" не работает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Где не распространяется действие знака
  • Где есть зона действия знака
  • Что означает желтая разметка, которая может применяться вместе со знаком

Остановку и стоянку транспортных средств запрещает знак под номером 3.34 "Остановка запрещена". Сюда не входит такси, осуществляющее посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза), пишет Главред.

Когда знак "Остановка запрещена" не работает объяснили в патрульной полиции Киева.

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Не распространяется действие знака:

  • на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам;
  • при наличии под знаком таблички 7.18 "Кроме лиц с инвалидностью" на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности).

Также в полиции объяснили, что зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта.

Кроме этого, стоит объяснить, что в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета, действие знака не прерывается.

По словам правоохранителей, действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

"Зона действия знака может быть уменьшена табличкой 7.2.2 в начале зоны действия, а также установкой в конце его зоны действия дублирующего знака с табличкой 7.2.3.

Знак может применяться вместе с разметкой 1.4 (желтого цвета), которая обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств с той стороны, где она нанесена. В таком случае зона действия знака определяется по длине линии разметки", - пояснили в полиции.

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