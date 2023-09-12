Кто 12 сентября празднует День ангела: поздравляем Александров и Елизавет

12 сентября именины празднуют очень много мужчин и только женщины с двумя именами.
Говорят, что именины - это второй день рождения, и отчасти правы. Именины - это день памяти святого,чье имя дали человеку при крещении. Этот же день именуют Днем ангела. Рассказываем, кто празднует именины 12 сентября.
Именины 12 сентября: мужчины
- Александр. Святой покровитель: Александр Свирский, преподобный. Значение имени: защитник;
- Алексей. Святой покровитель: Алексий (в миру - Александр) Невский , великий князь (перенесение мощей). Значение имени: защищать;
- Арсений. Значение имени: мужественный, возвышенный;
- Василий. Значение имени: царь;
- Даниил. Значение имени: суд Божий (мой судья - Бог);
- Семен. Значение имени: слышащий Бога;
- Григорий. Святой покровитель: Григорий Сербский, епископ. Значение имени: бодрый;
- Денис. Святой покровитель: Дионисий Островский, преподобный. Значение имени: от Дионисий;
- Иван. Святой покровитель: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх. Значение имени: милость Бога;
- Леонид. Святой покровитель: Леонид Островский , преподобный. Значение имени: льву подобный, на льва похожий;
- Макар. Святой покровитель: Макарий Сербский , святитель, патриарх. Значение имени: Макар, от Макарий – счастливый;
- Павел. Святой покровитель: Павел Малиновский, священномученик, иерей Новомученик. Значение имени: уста колеблющий или дивный или избранный.
- Петр. Святой покровитель: Петр Чельцов, исповедник, протоиерей Новомученик, Значение имени: камень, скала;
- Степан. Святой покровитель: Стефан Сербский. Значение имени: венок;
- Теодор. Святой покровитель: Феодор Иванов, мученик. Значение имени: подарок бога;
- Федор. Святой покровитель: Феодор Островский, преподобный. Значение имени: Божий дар;
- Ян. Святой покровитель: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх. Значение имени: милость Божия.
Именины 12 сентября: женщины
- Елизавета. Святой покровитель: Елисавета Ярыгина , преподобномученица Новомученица. Значение имени: почитающая Бога, скромная, верная.
- Прасковья. Святой покровитель: Параскева Петка, Сербская, Болгарская, преподобная. Значение имени: предпраздничная, пятничная, подготовленная к празднику.
Кто из знаменитостей родился 12 сентября
- Дева Кассель, итальянская модель, актриса;
- Сидни Суини, американская актриса;
- Катя Осадчая, украинская телеведущая;
- Пол Уокер, американский актер;
- Ханс Циммер, композитор, актер, продюсер;
- Бен Маккензи, актер, режиссер, сценарист, продюсер;
- Дженнифер Хадсон, актриса, продюсер, композитор;
- Александр Довженко, сценарист, режиссер, монтажер, актер, директор фильма.
Напомним, ранее Главред рассказывал о том, что молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть.
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