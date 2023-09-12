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Кто 12 сентября празднует День ангела: поздравляем Александров и Елизавет

Лидия Неплях
12 сентября 2023, 02:40
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12 сентября именины празднуют очень много мужчин и только женщины с двумя именами.
Именины 12 сентября
Именины 12 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Paul Mihai), Instagram (muzychenko_yaroslav_x)

Говорят, что именины - это второй день рождения, и отчасти правы. Именины - это день памяти святого,чье имя дали человеку при крещении. Этот же день именуют Днем ангела. Рассказываем, кто празднует именины 12 сентября.

Именины 12 сентября: мужчины

  • Александр. Святой покровитель: Александр Свирский, преподобный. Значение имени: защитник;
  • Алексей. Святой покровитель: Алексий (в миру - Александр) Невский , великий князь (перенесение мощей). Значение имени: защищать;
  • Арсений. Значение имени: мужественный, возвышенный;
  • Василий. Значение имени: царь;
  • Даниил. Значение имени: суд Божий (мой судья - Бог);
  • Семен. Значение имени: слышащий Бога;
  • Григорий. Святой покровитель: Григорий Сербский, епископ. Значение имени: бодрый;
  • Денис. Святой покровитель: Дионисий Островский, преподобный. Значение имени: от Дионисий;
  • Иван. Святой покровитель: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх. Значение имени: милость Бога;
  • Леонид. Святой покровитель: Леонид Островский , преподобный. Значение имени: льву подобный, на льва похожий;
  • Макар. Святой покровитель: Макарий Сербский , святитель, патриарх. Значение имени: Макар, от Макарий – счастливый;
  • Павел. Святой покровитель: Павел Малиновский, священномученик, иерей Новомученик. Значение имени: уста колеблющий или дивный или избранный.
  • Петр. Святой покровитель: Петр Чельцов, исповедник, протоиерей Новомученик, Значение имени: камень, скала;
  • Степан. Святой покровитель: Стефан Сербский. Значение имени: венок;
  • Теодор. Святой покровитель: Феодор Иванов, мученик. Значение имени: подарок бога;
  • Федор. Святой покровитель: Феодор Островский, преподобный. Значение имени: Божий дар;
  • Ян. Святой покровитель: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх. Значение имени: милость Божия.

Именины 12 сентября: женщины

  • Елизавета. Святой покровитель: Елисавета Ярыгина , преподобномученица Новомученица. Значение имени: почитающая Бога, скромная, верная.
  • Прасковья. Святой покровитель: Параскева Петка, Сербская, Болгарская, преподобная. Значение имени: предпраздничная, пятничная, подготовленная к празднику.

Кто из знаменитостей родился 12 сентября

  • Дева Кассель, итальянская модель, актриса;
  • Сидни Суини, американская актриса;
  • Катя Осадчая, украинская телеведущая;
  • Пол Уокер, американский актер;
  • Ханс Циммер, композитор, актер, продюсер;
  • Бен Маккензи, актер, режиссер, сценарист, продюсер;
  • Дженнифер Хадсон, актриса, продюсер, композитор;
  • Александр Довженко, сценарист, режиссер, монтажер, актер, директор фильма.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, что молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть.

Также мы делились с вами тем, к чему чешется левая и правая руки, к деньгам, счастью или расставанию.

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День ангела именины
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