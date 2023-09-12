Кто 12 сентября празднует День ангела: поздравляем Александров и Елизавет

12 сентября именины празднуют очень много мужчин и только женщины с двумя именами.

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Именины 12 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Paul Mihai), Instagram (muzychenko_yaroslav_x)

Говорят, что именины - это второй день рождения, и отчасти правы. Именины - это день памяти святого,чье имя дали человеку при крещении. Этот же день именуют Днем ангела. Рассказываем, кто празднует именины 12 сентября.

Именины 12 сентября: мужчины

Александр. Святой покровитель: Александр Свирский, преподобный. Значение имени: защитник;

Святой покровитель: Александр Свирский, преподобный. Значение имени: защитник; Алексей. Святой покровитель: Алексий (в миру - Александр) Невский , великий князь (перенесение мощей). Значение имени: защищать;

Святой покровитель: Алексий (в миру - Александр) Невский , великий князь (перенесение мощей). Значение имени: защищать; Арсений . Значение имени: мужественный, возвышенный;

. Значение имени: мужественный, возвышенный; Василий. Значение имени: царь;

Значение имени: царь; Даниил. Значение имени: суд Божий (мой судья - Бог);

Значение имени: суд Божий (мой судья - Бог); Семен. Значение имени: слышащий Бога;

Значение имени: слышащий Бога; Григорий. Святой покровитель: Григорий Сербский, епископ. Значение имени: бодрый;

Святой покровитель: Григорий Сербский, епископ. Значение имени: бодрый; Денис . Святой покровитель: Дионисий Островский, преподобный. Значение имени: от Дионисий;

. Святой покровитель: Дионисий Островский, преподобный. Значение имени: от Дионисий; Иван. Святой покровитель: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх. Значение имени: милость Бога;

Святой покровитель: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх. Значение имени: милость Бога; Леонид. Святой покровитель: Леонид Островский , преподобный. Значение имени: льву подобный, на льва похожий;

Святой покровитель: Леонид Островский , преподобный. Значение имени: льву подобный, на льва похожий; Макар. Святой покровитель: Макарий Сербский , святитель, патриарх. Значение имени: Макар, от Макарий – счастливый;

Святой покровитель: Макарий Сербский , святитель, патриарх. Значение имени: Макар, от Макарий – счастливый; Павел. Святой покровитель: Павел Малиновский, священномученик, иерей Новомученик. Значение имени: уста колеблющий или дивный или избранный.

Святой покровитель: Павел Малиновский, священномученик, иерей Новомученик. Значение имени: уста колеблющий или дивный или избранный. Петр. Святой покровитель: Петр Чельцов, исповедник, протоиерей Новомученик, Значение имени: камень, скала;

Святой покровитель: Петр Чельцов, исповедник, протоиерей Новомученик, Значение имени: камень, скала; Степан. Святой покровитель: Стефан Сербский. Значение имени: венок;

Святой покровитель: Стефан Сербский. Значение имени: венок; Теодор. Святой покровитель: Феодор Иванов, мученик. Значение имени: подарок бога;

Святой покровитель: Феодор Иванов, мученик. Значение имени: подарок бога; Федор. Святой покровитель: Феодор Островский, преподобный. Значение имени: Божий дар;

Святой покровитель: Феодор Островский, преподобный. Значение имени: Божий дар; Ян. Святой покровитель: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх. Значение имени: милость Божия.

Именины 12 сентября: женщины

Елизавета. Святой покровитель: Елисавета Ярыгина , преподобномученица Новомученица. Значение имени: почитающая Бога, скромная, верная.

Святой покровитель: Елисавета Ярыгина , преподобномученица Новомученица. Значение имени: почитающая Бога, скромная, верная. Прасковья. Святой покровитель: Параскева Петка, Сербская, Болгарская, преподобная. Значение имени: предпраздничная, пятничная, подготовленная к празднику.

Кто из знаменитостей родился 12 сентября

Дева Кассель , итальянская модель, актриса;

, итальянская модель, актриса; Сидни Суини , американская актриса;

, американская актриса; Катя Осадчая , украинская телеведущая;

, украинская телеведущая; Пол Уокер , американский актер;

, американский актер; Ханс Циммер , композитор, актер, продюсер;

, композитор, актер, продюсер; Бен Маккензи , актер, режиссер, сценарист, продюсер;

, актер, режиссер, сценарист, продюсер; Дженнифер Хадсон , актриса, продюсер, композитор;

, актриса, продюсер, композитор; Александр Довженко , сценарист, режиссер, монтажер, актер, директор фильма.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, что молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть.

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