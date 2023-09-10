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К деньгам, любви или драке: к чему чешется левая или правая ладонь

Лидия Неплях
10 сентября 2023, 13:10 обновлено 10 сентября, 13:10
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Примета говорит, что не всегда левая рука чешется к деньгам, это может сулить и неприятности.
К чему чешется рука, приметы
К чему чешется рука, приметы / Коллаж Главред, фото flickr (Susy Morris, Anthony Easton)

Испокон веков люди верят в приметы, о которых нам говорят еще в детстве. Конечно, это личное дело каждого, но те, кто прислушивается к приметам знает, если чешутся ладони - это неспроста.

К чему чешется левая ладонь

Несмотря на распространенную мысль о том, что левая рука чешется к деньгам, есть и другие трактования.

Если возникает зуд левой ладони, будущее может быть не таким благополучным. По преданию, это может предвещать расставание с близкими людьми и финансовые потери, такие как кража, неудачная покупка, поломка чего-либо или неожиданные расходы.

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Существует простой обряд, который поможет избежать финансовых потерь, если левая рука зудит. Сначала следует аккуратно потереть ладонью по поверхности стола и произносить: "Деньги привлеку и сохраню, как стол свой огражу". Затем, используя другую сторону руки, нужно аккуратно потереть ее о красную ткань.

Почему чешется правая ладонь

В народных приметах это явление часто ассоциируется с положительными изменениями. Скорее всего, зуд связан с ожидаемым пополнением кошелька, однако он также может предсказывать приятные события, встречи с друзьями или важные решения в жизни. Чтобы увеличить вероятность финансовых поступлений, вы можете положить монету в кошелек или сумку и всегда носить ее с собой.

Также существует поверье, что правая рука накапливает энергию, и если она чешется, это может быть знаком, что нужно освободить эту энергию. Зуд может также предупреждать о возможных конфликтах или драках. Если вы ощущаете напряжение в течение какого-то времени, стоит попробовать углубиться в свои мысли и найти способы избавиться от негатива.

Чешется ладонь по дням недели

Вот что значит, если рука зачесалась в разные дни недели:

  • понедельник -это может быть знаком "легкой прибыли". Разумно будет потратить эту неожиданную сумму на мелкие расходы, избегая серьезных инвестиций.
  • вторник - наступление финансовых обязательств. Если вы взяли в долг, то теперь необходимо бережно распорядиться этими средствами, а если долги у вас, то лучше всего направить их на семейные потребности или сделать подарок близким.
  • среда - обнаружите деньги или ценную вещь, которую следует вернуть её законному владельцу. Сделать это необходимо, иначе можно привлечь невезение.
  • четверг - существует вероятность конфликта с близкими, который следует стараться предотвратить, иначе это может серьезно подорвать отношения на долгий срок.
  • пятница - появится дополнительный источник дохода, который следует не упустить.
  • суббота - к повышению заработной платы или продвижению по карьерной лестнице.
  • воскресенье - к веселому вечеру в кругу близких друзей или родственников. Иногда зуд на левой ладони у женщин может предвещать романтическую встречу в этот день, а для мужчин - финансовые поступления.

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