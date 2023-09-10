Молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть: почему

Женщина разгневала реакцией общества, родные же считают это "кратковременной причудой".

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Женщина сослалась на "семейные традиции" при выборе имени ребенка / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, pixabay

Беременную женщину раскритиковали, после того как она раскрыла имя своей будущего сына. Недовольны выбором остались и ее ближайшие родственники, в том числе муж.

Как пишет The Mirror, женщина выбрала для первенца "уникальное имя", которое должно было соответствовать ее семейной традиции. В ответ муж назвал это "оскорблением".

Родственники героини были радостно взволнованы новостью о беременности, но раскрытие имени будущего ребенка испортило весь приятный "вау-эффект" и спровоцировало огромную ссору. Все потому, что женщина спросила у мужа, могут ли они использовать имя, которое давали первенцу с ее стороны в семье с 1800-х годов.

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В соцсетях она поделилась, что ее муж сначала согласилась на это имя, но теперь, когда до рождения их маленького мальчика осталось несколько месяцев, он не сдержал свое слово. Его жена "раздавлена, потому что это так важно для всей моей семьи". Она написала: "Я прекрасно понимаю, что сегодня это стигматизированное имя, поэтому я согласилась использовать короткую форму".

"Его будут звать Гейлорд (от gay - радостный (joyful). С 1960-х это слово ассоциируется со словом "гей" - Главред). Я понимаю, поверьте мне, я знаю, что большинство людей его (имя) ненавидят. Вот почему я не смогла договориться с моими родителями, бабушкой и дедушкой, что сын будет носить имя Гейл", - поделилась женщина.

Также она сообщила, что ей все же удалось уговорить семью не противиться выбору. Родные все еще надеются, что у мальчика будет нормальное имя, а идею будущей мамы рассматривают скорее как "причуду".

Они считают имя оскорбительным и старомодным.

Некоторые родственники даже дали список утвержденных имен, что женщина сочла как наглость и оскорбление ее чувств.

В соцсетях выбор женщины тоже не приветствовали, обвинив во всем ее любовь к традициям. Пользователи отмечали, что из-за имени у ребенка в будущем могут быть проблемы с ровесниками и что многие семейные традиции уже не соответствуют запросу современной жизни.

Также Главред писал, как женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку. В зоомагазине случайно перепутали пол животного, поэтому мужчине пришлось придумывать новое имя собаке.

Кроме того, Главред советовал, как назвать ребенка в 2024 году. Оказывается, забытые имена снова в тренде.

Ранее Сеть взволновала история, как одна мама была ошеломлена после того, как дала своему сыну узнаваемое имя. Она хотела быть уверенной в том, что у ее сына не будет проблем с тем, что люди неправильно произносят или неправильно пишут его имя.

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