Личностный тест за 2 минуты: что форма кулака может о вас рассказать

То, как вы создаете кулак, может выдать вашу индивидуальность, так же, как и форма ваших ног, рта или пальцев.

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Как ваша форма кулака раскрывает важную информацию о вас / Фото: tippsundtricks.co

Люди сжимают кулаки по разным причинам — иногда для того, чтобы угрожать, иногда от радости, а иногда как часть танцевального движения. Но знаете ли вы, что то, как люди складывают свои кулаки, может рассказать нам что-то об их личности?

Несмотря на то, что мы контролируем свой ум, иногда наше подсознание контролирует нас так, как мы этого не чувствуем. Иногда мы действуем таким образом, что раскрываем свою личность, не осознавая этого, пишет Kingdom Of Men.

То, как вы создаете кулак, может выдать вашу индивидуальность, так же, как и форма ваших ног, рта или пальцев.

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Кулак с открытым сердцем

Если ваш большой палец упирается в указательный, сжимая его в кулак, вы, вероятно, обладаете добрым и щедрым сердцем. С другой стороны, ваша щедрость делает вас уязвимым для тех, кто хотел бы воспользоваться вами.

Форма кулака / Фото: tippsundtricks.co

Если кто-то хочет использовать вашу личность против вас, используйте эту ситуацию как возможность для личностного роста. Достичь этой цели вам будет легко - просто в вашей природе расти и учиться на новом опыте.

Что такое физиогномика? Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Кулак чародея

Вы предпочитаете прикрывать большой палец пальцами, когда сжимаете его в кулак, чтобы защитить его? Тогда у вас милая и забавная личность. Вы привлекательны для окружающих, и им нравится быть рядом с вами. Вы настолько спокойны, что, кажется, вас ничто не беспокоит, даже когда окружающие вас люди расстраиваются или злятся.

Форма кулака / Фото: tippsundtricks.co

Вы очень сопереживающий человек, но не позволяйте чужим проблемам захлестнуть вас. У вас есть талант ценить простые и красивые вещи в жизни. Вас тянет к безмятежности и душевному спокойствию.

Творческий кулак

Вы, скорее всего, интроверт, если сжимаете кулак так, что большой палец оказывается внутри всех пальцев. Интроверты, как правило, любят проводить время в одиночестве и часто держат свои мысли и чувства в тайне.

Форма кулака / Фото: tippsundtricks.co

Вы готовы тратить деньги на компанию, в которую верите. Вы новатор, придумываете новые идеи, которые не приходят в голову другим. Скорее всего, вы будете общаться с людьми, которые разделяют ваши ценности. Вы можете быть очень сопереживающим человеком.

Вы не из тех, кто занимает центральное место и постоянно говорит. Вы предпочитаете слушать других, чтобы проявить к ним сочувствие, когда они в нем больше всего нуждаются. Вы не любите людей, которые хвастаются или превозносят себя.

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