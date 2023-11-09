Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
10 ноября - Луна убывающая. С 03:59 - 27-й день лунного цикла. Луна в Весах.
Влияние Луны на человека 10 ноября
Эмоциональный фон будет колебаться, поэтому возможны разногласия между близкими и знакомыми.
Влияние Луны 10 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов этот день в целом благоприятен. Однако не рекомендуется начинать новые дела; лучше извлекать максимум пользы из текущих проектов. В этот день споры могут привести к истине. Во второй половине дня стоит избегать заключения новых договоров, подписания документов и начала новых дел. Это отличное время для научных экспериментов, исследований и экспедиций. Сегодня можно успешно решать финансовые вопросы, но лучше всего распределить долги.
Здоровье: Что касается здоровья, болезни, хотя и непродолжительны, не представляют серьезной опасности и обычно проходят без осложнений. Водные процедуры будут полезны
Стрижка волос: Если вы решили посетить парикмахерскую сегодня, то сделали правильный выбор. Стрижка волос придаст вам очарование и повысит вашу популярность среди окружающих. Смена цвета волос привлечет энергию и денежное благосостояние.
Отношения и брак: В отношениях среди приятных сюрпризов дня можно ожидать хорошие новости от друзей и старых знакомых. Что касается брака, этот день считается благоприятным для заключения брака, но свадьба может быть немного необычной, так как характерны тоска, ностальгия и сентиментальность.
Сон в ночь с 9 на 10 ноября
В 27-й день рекомендуется ограничить привычное внимание к своему отражению в зеркале, и, если возможно, воздержаться от него полностью.
Совет на 10 ноября по лунному календарю
Сегодня сновидения обещают сбыться. Они могут приносить интуитивные прозрения и раскрывать истинную природу окружающих людей и происходящих событий.
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