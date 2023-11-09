УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

Лидия Неплях
9 ноября 2023, 08:15
Если вы решили посетить парикмахерскую 10 ноября, то сделали правильный выбор.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Vincent Brassinne, скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

10 ноября - Луна убывающая. С 03:59 - 27-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 10 ноября

Эмоциональный фон будет колебаться, поэтому возможны разногласия между близкими и знакомыми.

видео дня

Влияние Луны 10 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов этот день в целом благоприятен. Однако не рекомендуется начинать новые дела; лучше извлекать максимум пользы из текущих проектов. В этот день споры могут привести к истине. Во второй половине дня стоит избегать заключения новых договоров, подписания документов и начала новых дел. Это отличное время для научных экспериментов, исследований и экспедиций. Сегодня можно успешно решать финансовые вопросы, но лучше всего распределить долги.

Здоровье: Что касается здоровья, болезни, хотя и непродолжительны, не представляют серьезной опасности и обычно проходят без осложнений. Водные процедуры будут полезны

Стрижка волос: Если вы решили посетить парикмахерскую сегодня, то сделали правильный выбор. Стрижка волос придаст вам очарование и повысит вашу популярность среди окружающих. Смена цвета волос привлечет энергию и денежное благосостояние.

Отношения и брак: В отношениях среди приятных сюрпризов дня можно ожидать хорошие новости от друзей и старых знакомых. Что касается брака, этот день считается благоприятным для заключения брака, но свадьба может быть немного необычной, так как характерны тоска, ностальгия и сентиментальность.

Сон в ночь с 9 на 10 ноября

В 27-й день рекомендуется ограничить привычное внимание к своему отражению в зеркале, и, если возможно, воздержаться от него полностью.

Совет на 10 ноября по лунному календарю

Сегодня сновидения обещают сбыться. Они могут приносить интуитивные прозрения и раскрывать истинную природу окружающих людей и происходящих событий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь
Реклама

Главное за день

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине

09:00 Эксклюзивы
"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:30 Украина
Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

08:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

09:00

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеЭксклюзив

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Реклама
06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

Реклама
00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:26

Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

21:10

Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

20:54

"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

20:19

Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФФото

20:13

"Заочку" никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

19:59

РФ пошла по миру: цыганит вооружение и запчасти для продолжения войны – WSJ

19:56

Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар

19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

19:06

"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

Реклама
18:56

"Без лекарств": жена Виктора Павлика рассекретила способы лечения сына

18:33

Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

18:30

Будет ли препятствовать Венгрия вступлению Украины в ЕС: в ОП ответили

18:28

Осуждает Кремль и боится вернуться в РФ - где сейчас Валерий Леонтьев

18:25

Только "одаренные" 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд

18:02

Как быстро спасти обветренные губы: лайфхак от опытного врача

17:52

Патронов не будет: правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

17:51

Уничтожены старшие офицеры РФ: мощный удар обезглавил штаб группировки врага

17:27

"Три прилета по центру": в ВМС сообщили детали удара по кораблю РФ

17:24

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять