Лунный день 11 октября 2023: Месяц вещует решение беспокойных ситуаций и споров

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 11 октября согласно лунному календарю.
Какой сегодня лунный день
11 октября - четвертая четверть убывающей Луны. С 02:28 ночи - 27-й день лунного цикла. Луна в Деве.
Влияние Луны на человека 11 октября
В этот день усиливается связь с интуицией, и возможно получение скрытых знаний на интуитивном уровне. Кроме того, этот день обещает множество неожиданных открытий. Сегодня возможны моменты ясности и прозрения, и неожиданно может появиться выход из давно беспокоящей ситуации. Однако это предполагает, что вы не будете слишком сосредотачиваться на решении повседневных бытовых проблем в этот день. Также это время, когда можно освободиться от иллюзий и осознать ответственность за каждое свое действие.
Влияние Луны 11 октября по сферах жизни
Бизнес и деньги: День обещает благоприятные моменты, но не рекомендуется начинать новые проекты. Вместо этого, старайтесь извлечь максимальную выгоду из текущих дел. Этот день благоприятен для разрешения споров, так как в них может скрываться истина. Во второй половине дня не стоит заключать новые сделки, подписывать документы или взаимодействовать с новыми проектами. Он идеально подходит для научных исследований и экспериментов. Если у вас есть финансовые вопросы, то лучше всего заняться урегулированием долгов.
Здоровье: Возможные заболевания не являются серьезными и скоро пройдут без каких-либо последствий. Рекомендуется проведение водных процедур.
Стрижка волос: Если вы решили посетить парикмахерскую, то сделаете правильный выбор. Стрижка поднимет ваше настроение и увеличит популярность в глазах окружающих. Изменение цвета волос привлечет энергию и улучшит финансовое благосостояние.
Отношения и брак: Вас может ожидать приятное удивление в виде хороших новостей от друзей и старых знакомых. Считается, что этот день подходит для заключения брака, но помните, что свадьба может быть насыщена сентиментальностью и ностальгией, что создает особую атмосферу.
Сон в ночь с 10 на 11 октября
11 октября сны становятся реальностью и могут приносить интуитивные прозрения, помогая раскрывать истинную сущность вещей, людей и событий вокруг нас.
Совет на 11 октября по лунному календарю
Для успешного прохождения этого дня важно оставаться в легком и радостном настроении, избегать напряжения и беспокойств. Также важно поддерживать близкие отношения с родными и близкими людьми. Это отличное время для путешествий, посадки цветов, работы в саду или для открытия мира с новых и неожиданных сторон. В 27-й день рекомендуется как можно меньше смотреться в зеркало и, если возможно, даже обойтись без него.
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