Лунный день 15 октября 2023: первый лунный день предвещает отсутствие сил на важные дела

В первый лунный день календаря не стоит заниматься ничем активным, но стоит продумать все планы напееред.

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Лунный календарь 15 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Ian Sane), скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 15 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

15 октября - Новолуние. С 07:37 ночи - 1-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 15 октября

Первый день лунного цикла заложен как основа для всего месяца, подобно тому, как Новый год сулит надежды и мечты. Однако, чтобы они сбылись, важно, чтобы ваши намерения были чисты и лишены злых умыслов.

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Этот день приносит светлое и чистое влияние. Однако, энергия для активных действий ещё не полностью активирована. Лучше всего заняться планированием и разработкой проектов.

Смысл и цель первого лунного дня заключается в предоставлении человеку возможности взять свою жизнь в руки и достичь желаемого.

Влияние Луны 15 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется отложить принятие серьёзных бизнес-решений на более подходящее время. Этот день не подходит для деловых встреч, переговоров или коллективной активности. Финансовые вопросы лучше оставить на следующий день. В первый день лунного цикла деньги требуют особого внимания: избегайте взятия в долг, возвращения долгов и обмена валюты.

Здоровье: Иммунитет в этот день ещё недостаточно силен, организм только начинает набирать силу. Первый день лунного цикла связан с головным мозгом и лицевой частью головы. Следует избегать переутомления, употребления алкоголя и острой, очень горячей пищи.

Стрижка волос: Рекомендуется отложить визит к парикмахеру на другой день.

Отношения и брак: Этот день благоприятен для прощения обид как с друзьями, так и с недругами, что может ускорить достижение ваших целей. В первый день лунного цикла свадьбы не проводятся.

Сон в ночь с 14 на 15 октября

Сны этого дня лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не обращайте внимания.

Совет на 15 октября по лунному календарю

В первый день лунного цикла, действительно, не стоит бросаться в активные занятия. Наше энергетическое начало только начинает свой путь, и у нас пока недостаточно ресурсов для активного действия. Сегодня более целесообразно тщательно обдумать свои планы, чем немедленно приступать к их выполнению. Этот первый день лунного цикла представляет собой идеальный момент для разработки детальных планов и проектов, хотя пока лучше их не раскрывать напрасно.

Старательно проработайте каждую деталь и визуализируйте их ярко и четко. Замыслы, заложенные в этот день, имеют большие шансы на то, чтобы реализовывались легко и естественно, без излишнего напряжения. Это день особой чистоты и гармонии.

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