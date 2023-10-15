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Лунный день 16 октября 2023: Месяц сулит решение финансовых проблем

Лидия Неплях
15 октября 2023, 14:09 обновлено 15 октября, 14:09
Второй лунный день подходит для очистки организма и заботе об организме.
Лунный календарь 16 октября
Лунный календарь 16 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Jim Choate), скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 16 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

16 октября - Новолуние. До 09:00 ночи - 2-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 16 октября

День новых начинаний настал. Вы можете приступать к важным делам, которые были намечены заранее, но лучше всего начать это во второй половине лунного дня. В первой половине дня рекомендуется продолжать разрабатывать планы, поскольку в это время увеличивается амбициозность и агрессивность. Чтобы избежать вмешательства агрессивной энергии в ваши планы, стоит уменьшить внешние контакты. Во второй половине дня условия более благоприятны: растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Сейчас идеальное время для освоения новых знаний в различных областях.

видео дня

Влияние Луны 16 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день благоприятен для бизнеса и решения финансовых вопросов, но наиболее активные действия рекомендуется предпринимать во второй половине лунного дня.

Здоровье: Это хороший день для заботы о своем здоровье и проведения очистки организма. Энергия этого дня может увеличить аппетит, но важно быть избирательным в выборе пищи и заботиться о своем организме. Исходя из ваших пищевых предпочтений в этот день, вы можете подобрать диету на весь лунный месяц. Хороший знак: те, кто заболеет в этот день, скоро выздоровеют.

Стрижка волос: Посещение парикмахерской в этот день не рекомендуется.

Отношения и брак: Общение в этот день считается не самым удачным. Желательно ограничить внешние контакты. Считается, что это не самое благоприятное время для заключения брака. Рекомендуется выбрать другой период, чтобы ничто не мешало вашей семейной гармонии.

Сон в ночь с 15 на 16 октября

Не запоминайте сны, они несерьёзны, и верить им не надо.

Совет на 16 октября по лунному календарю

День, когда энергия возрастает, может вызывать усиление эмоциональной сферы. Важно контролировать свои чувства, чтобы избежать конфликтов и сильных эмоциональных всплесков.

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