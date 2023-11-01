Лунный день 2 ноября 2023: самый лучший день месяца для решения финансовых вопросов

В этот день постарайтесь подавить гордыню и не бойтесь новых знакомств.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 2 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

2 ноября - Луна убывающая. С 19:00 - 20-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 2 ноября

День, полный серьезности и интереса, когда можно совершить то, что кажется невозможным. Это время для духовного роста и преодоления сомнений. Важно не растратить эту энергию напрасно. Сфокусируйтесь на вашей основной цели, и все препятствия будут преодолены. Однако важно не падать в гордыню.

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Влияние Луны 2 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Один из наилучших дней для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса. Все начинания обещают успех и удачу. Этот день идеален для начала новых предприятий, строительства, вступления в ответственные должности и принятия важных решений. Двадцатый лунный день считается самым благоприятным в лунном месяце для бизнеса. Он отлично подходит для торговых операций, финансовых мероприятий, общения с руководством, командировок и смены рабочей деятельности.

Здоровье: Это отличное время для голодания, поста и избавления от вредных привычек. Рекомендуется исключить мясо и алкоголь из рациона. Посещение бани или сауны будет очень полезным. Однако стоит избегать резких запахов, так как они могут быть вредными.

Стрижка волос: Если вы хотите поднять свой эмоциональный фон и настроение, сегодня нужно посетить парикмахерскую для стрижки. Однако лучше отложить окрашивание волос на другой день.

Отношения и брак: Этот день прекрасно подходит для общения и совместного решения вопросов. Люди сегодня общительны и открыты, что предоставляет отличную возможность для установления новых знакомств, укрепления старых связей и установления дружеских контактов. Разбор отношений лучше перенести на другой день. Хорошо провести время с близкими и единомышленниками. Общение приносит удовольствие и помогает понять важные вещи. Для заключения брака этот день не является подходящим.

Сон в ночь с 1 на 2 ноября

Сегодня есть возможность управлять своими снами и "заказать" их по своему желанию.

Совет на 2 ноября по лунному календарю

Зависть и негативные чувства могут повредить вам. Важно подавить гордыню. Также стоит избегать использования парфюма и выбора ароматов, так как сегодня не самый подходящий день для работы с запахами.

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