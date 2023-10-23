Лунный день 24 октября 2023: самый напряженный день в цикле принесет редкостные возможности

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 24 октября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
24 октября - растущая Луна. С 16:13 - 11-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.
Влияние Луны на человека 24 октября
Это день, наполненный напряжением, считающийся самым мощным во всем лунном цикле и одним из наиболее удачных в лунном месяце, несмотря на его строгость. В этот день пробуждаются мощные внутренние силы, и можно наблюдать, как осуществляются задуманные началом лунного месяца планы.
Велика концентрация внутренней энергии в этот день. Ваши действия обладают уникальной мощью, способной совершить выдающиеся свершения. Кроме того, уровень личного обаяния усиливается, повышается уверенность в себе, и вас охватывает энтузиазм.
Влияние Луны 24 октября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Этот день благоприятен для решительных действий в бизнесе и других деловых сферах. Важно быть внимательными, так как могут появиться редкие возможности в бизнесе, которые не стоит упускать. В ведении переговоров вам поможет ваше личное обаяние. Этот день также подходит для начала поездок и путешествий. Однако он не рекомендуется для торговых операций и деятельности, связанной с риском получения травм. Также не стоит заниматься незнакомыми делами. Мелкие финансовые операции будут успешными, но операции с большими суммами следует отложить, чтобы избежать потерь.
Здоровье: Не рекомендуется начинать интенсивное лечение больных. Новые заболевания могут привести к осложнениям у женщин, но у мужчин они вероятно будут менее серьезными.
Стрижка волос: Стрижка волос в соответствии с фазой Луны будет уместной и может усилить ее воздействие на людей.
Отношения и брак: В этот день особенно важно проявлять свою любовь к близким. Позаботьтесь о них, уделяйте внимание и дарите подарки, и вам будет отблагодарено в полной мере. Считается, что этот день благоприятен для заключения брака.
Сон в ночь с 23 на 24 октября
Сны, увиденные сегодня, вероятно, не несут большого значения, и нет необходимости уделять им особое внимание.
Совет на 24 октября по лунному календарю
Старайтесь избегать укусов. Также следует быть осторожными при работе с колющими и режущими предметами, поскольку сегодня они могут символизировать опасность. Для тех, кто не контролирует свою силу и энергию, рекомендуется воздержаться от серьезных дел.
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