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Лунный день 24 октября 2023: самый напряженный день в цикле принесет редкостные возможности

Лидия Неплях
23 октября 2023, 11:21
В этот день можно жениться, а также заниматься важными делами.
Лунный календарь 24 октября
Лунный календарь 24 октября / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes), flickr (Bernhard Friess)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 24 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

24 октября - растущая Луна. С 16:13 - 11-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 24 октября

Это день, наполненный напряжением, считающийся самым мощным во всем лунном цикле и одним из наиболее удачных в лунном месяце, несмотря на его строгость. В этот день пробуждаются мощные внутренние силы, и можно наблюдать, как осуществляются задуманные началом лунного месяца планы.

видео дня

Велика концентрация внутренней энергии в этот день. Ваши действия обладают уникальной мощью, способной совершить выдающиеся свершения. Кроме того, уровень личного обаяния усиливается, повышается уверенность в себе, и вас охватывает энтузиазм.

Влияние Луны 24 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день благоприятен для решительных действий в бизнесе и других деловых сферах. Важно быть внимательными, так как могут появиться редкие возможности в бизнесе, которые не стоит упускать. В ведении переговоров вам поможет ваше личное обаяние. Этот день также подходит для начала поездок и путешествий. Однако он не рекомендуется для торговых операций и деятельности, связанной с риском получения травм. Также не стоит заниматься незнакомыми делами. Мелкие финансовые операции будут успешными, но операции с большими суммами следует отложить, чтобы избежать потерь.

Здоровье: Не рекомендуется начинать интенсивное лечение больных. Новые заболевания могут привести к осложнениям у женщин, но у мужчин они вероятно будут менее серьезными.

Стрижка волос: Стрижка волос в соответствии с фазой Луны будет уместной и может усилить ее воздействие на людей.

Отношения и брак: В этот день особенно важно проявлять свою любовь к близким. Позаботьтесь о них, уделяйте внимание и дарите подарки, и вам будет отблагодарено в полной мере. Считается, что этот день благоприятен для заключения брака.

Сон в ночь с 23 на 24 октября

Сны, увиденные сегодня, вероятно, не несут большого значения, и нет необходимости уделять им особое внимание.

Совет на 24 октября по лунному календарю

Старайтесь избегать укусов. Также следует быть осторожными при работе с колющими и режущими предметами, поскольку сегодня они могут символизировать опасность. Для тех, кто не контролирует свою силу и энергию, рекомендуется воздержаться от серьезных дел.

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