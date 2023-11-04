Лунный день 5 ноября 2023: Месяц сулит идеальный день для расширения собственных горизонтов

Будьте осторожны с областью таза и нижней частью спины в этот день.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Joanna L), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 5 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

5 ноября - Луна убывающая. С 22:50 - 23-й день лунного цикла. Луна во Льве.

Влияние Луны на человека 5 ноября

День просто идеален для того, чтобы открывать новое и расширять свои горизонты. Умственные процессы работают на пике своих возможностей, благодаря чему информация усваивается с невероятной легкостью. Исследуйте окружающий мир, и, возможно, откроете что-то новое о себе. Вам могут прийти в голову яркие идеи или глубокие осознания. Однако сегодня не самый подходящий день для начала новых проектов, особенно важных.

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Влияние Луны 5 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сосредоточьтесь на текущих задачах и избегайте серьезных решений. Сегодня не лучший день для активной коммерческой деятельности. Вместо этого делитесь своим опытом, наставляйте других и инвестируйте в свое образование. Избегайте множества деловых встреч.

Здоровье: Будьте осторожны с областью таза и нижней частью спины. Избегайте внезапных движений и нагрузок. Для тех, кто страдает от каких-либо заболеваний, сегодня следует быть настороже. Питайтесь правильно и умеренно.

Стрижка волос: Сегодня стрижка или окрашивание может не дать желаемого результата. Однако если вы чувствуете себя прекрасно и доверяете своему мастеру, можете рискнуть — возможно, это принесет вам удачу.

Отношения: Отличный день для искренних разговоров. Люди сегодня настроены на откровенное и честное общение. Благодаря вниманию к словам собеседника, вы сможете вести диалог в нужное русло.

Сон в ночь с 4 на 5 ноября

В этот день сны могут дать ценные знания или подсказки по решению ваших проблем. Стоит прислушаться к ним.

Совет на 5 ноября по лунному календарю

Приобретенные знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас.

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