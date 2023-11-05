Лунный день 6 ноября 2023: энергетика Месяца сулит несчастливый брак и потерю денег

Сны, которые снятся в этот день, нужно интерпритировать наоборот.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Eric Huybrechts), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 6 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

6 ноября - Луна убывающая. С 22:47 - 24-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 6 ноября

Энергетика дня ощущается как тяжелая, мрачная, но в то же время мощная. Такая атмосфера может подталкивать к агрессии и насильственным действиям. В этот период легко поддаться странным идеям или необдуманным решениям. День наполнен искушениями, внутри могут пробудиться агрессивные инстинкты и желание конфликта. Важно преодолевать страх и не уходить в пассивность.

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Влияние Луны 6 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Финансово день обещает быть сложным. Решайте только базовые задачи, избегайте серьезных решений. Это неподходящее время для деловых начинаний. Вероятны бесплодные переговоры и дополнительные трудности. Лучше перенести важные дела. Ваши планы и обязательства будут проверены на прочность, возможна переоценка идей.

Здоровье: Сексуальные проблемы могут усилиться, поэтому секс может быть вредным для здоровья. Иммунитет ослабевает, риски заболеваний увеличиваются. Особое внимание уделите позвоночнику, проведите укрепляющие процедуры. Не рекомендуется есть мясо, лучше перейти на молочную диету.

Стрижка волос: Луна благоприятно влияет на волосы в этот день. Стрижка сделает волосы крепкими и здоровыми. Они станут гуще, их потери уменьшатся. Окрашивание и завивка не принесут вреда.

Отношения и брак: День напряженности и внутренних конфликтов. Возможны зависть, ревность и обида из-за разочарований. Если решите поделиться своими мыслями, будьте готовы к непониманию. Лучше говорить прямо и ясно. Конфликты и разногласия могут возникать из ничего, поэтому сократите общение. День считается очень неблагоприятным для заключения брака.

Сон в ночь с 5 на 6 ноября

Какими бы сны ни казались, интерпретируйте их наоборот.

Совет на 6 ноября по лунному календарю

Держитесь спокойно, проявляйте устойчивость и твердость духа. Избегайте массовых событий, неизведанных мест и новых знакомств. Не реагируйте на провокации и не ищите проблемы. Этот день не самый удачный для судебных заседаний, особенно если осуждают невинного человека.

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