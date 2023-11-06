Лунный день 7 ноября 2023: Месяц сулит благоприятный период на работе

В этот день болезни не несут угрозы, а стричься 7 ноября идеально.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Conall), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 7 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

7 ноября - Луна убывающая. С 00:09 - 24-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 7 ноября

Сегодня - день особой мощи. В этот период лунных суток пробуждаются природные силы, способствующие творческому началу, и в человеке пробуждается дополнительная энергия. Именно сегодня благоприятно начинать работу над новыми крупными проектами. В Древнем Египте, например, пирамиды начинали строить именно в этот день. Он подходит для реализации глобальных, долгосрочных идей. Однако важно помнить, что эти пробуждающиеся силы следует использовать осторожно, иначе они могут обернуться негативно.

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Влияние Луны 7 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Это отличное время для работы и бизнеса. Вы можете активно развивать текущие проекты, но лучше отложить сложные переговоры на другой день. Также это благоприятный момент для творческих начинаний, создания и презентации искусства. Выставки, показы, концерты и другие творческие мероприятия будут успешными. Этот день также подходит для финансовых операций. Не стоит экономить силы, активно используйте их для достижения благих целей. Тем, кто нуждается в отдыхе, лучше поспать и восстановиться.

Здоровье: В этот день болезни обычно не так опасны. Можно заниматься лечением и готовить лекарства. Этот день подходит для укрепления здоровья и повышения духовного баланса.

Стрижка волос: Это идеальное время для стрижки и изменения прически. Новая стрижка добавит энергии и поддержит форму на долгое время.

Отношения и брак: При общении важно избегать давления на собеседников и особенно нецензурных выражений и цинизма. Мнения о подходящести этого дня для заключения брака разнятся, поэтому решение зависит от вашей собственной уверенности.

Сон в ночь с 6 на 7 ноября

В этот период лунных суток сны могут отражать ваше истинное состояние сексуальной энергии.

Совет на 7 ноября по лунному календарю

Если есть возможность, проведите день спокойно, избегая лишней суеты, особенно если у вас сегодня не хватает сил. Но также вы можете быть деятельным и активным, особенно если считаете себя сильной личностью. Решение о том, как провести день, остается за вами. Вы лучше всего знаете, насколько сильным или слабым человеком вы себя ощущаете.

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