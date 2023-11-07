Лунный день 8 ноября 2023: неплохой день для бизнеса, но неподходящий для брака

В этот день надо посвятить время личным занятиям.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Theophilos Papadopoulos, скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 8 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

8 ноября - Луна убывающая. С 01:27 - 25-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 8 ноября

В этот день у людей обычно нет избытка энергии, они могут чувствовать лень и апатию. Коллективная работа и совместная деятельность, как правило, не приносят успеха.

видео дня

Влияние Луны 8 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: В общем, это неплохой день для финансовых операций и судебных дел.

Здоровье: Для тех, кто болеет, важно получить помощь как можно скорее. Будьте особенно внимательны к состоянию близких. Этот день подходит для проведения лечебного голодания и других процедур, направленных на укрепление здоровья.

Стрижка волос: Этот день отлично подходит для смелых, экспериментальных и необычных стрижек и укладок. Вы также можете попробовать изменить цвет волос на нечто необычное для вас. Однако лучше воздержаться от привычной стрижки, которую вы поддерживали долгое время, так как результат может быть не таким, как ожидалось.

Отношения и брак: День характеризуется пассивностью, созерцательностью и одиночеством. Посвятите время личным занятиям. Считается, что этот день не самое подходящее время для заключения брака.

Сон в ночь с 7 на 8 ноября

В этот день могут сниться неприятные сновидения. После пробуждения, три раза произнесите фразу: "Куда ночь, туда и сон." Затем, утром, откройте холодную воду и произнесите свои сновидения в шепот. Затем прочитайте молитву.

Совет на 8 ноября по лунному календарю

Суть данного дня заключается в том, чтобы побудить человека задуматься о своем характере, личности, поведении, мировоззрении, убеждениях и нравах. Высшей целью этого лунного дня является научить человека любить себя. Без этой самолюбви невозможно достичь гармонии с самим собой, успокоения и установления ритма жизни.

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