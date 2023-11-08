Лунный день 9 ноября 2023: готовьтесь к самообману и проявлению силы воли

В этот день лучше решать простые вопросы, но избегать серьезных решений.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Myrthe Postuma), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 9 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

9 ноября - Луна убывающая. С 02:43 - 26-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 9 ноября

В этот день преобладают самодовольство и самообман. Для того чтобы не поддаться негативным воздействиям, важными являются терпимость и сила воли, а также способность относиться к происходящему с умиротворением и иногда даже с юмором. Один из основных вызовов в этот день - нестабильное настроение.

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Эмоциональное состояние крайне нестабильно, и нельзя полагаться на обещания, клятвы или угрозы. Важно избегать крайних проявлений эмоций и стараться не впадать в уныние, печаль или чрезмерную радость. Лучше сохранить свои силы и здоровье для будущих дней, которые уже не за горами.

Влияние Луны 9 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: В этот день лучше решать простые вопросы, но избегать серьезных решений. Это опасный день для рабочей деятельности и бизнеса, поэтому стоит избегать принятия решений, которые могут иметь серьезные последствия. Обратите внимание на окружающих вас людей, так как среди вашего окружения могут появиться те, кто имеет нечестные намерения. Адвокатам, возможно, повезет, и их работа будет успешной.

Здоровье: Если у вас есть проблемы со здоровьем, в этот день важно получить своевременную медицинскую помощь, так как возможны серьезные угрозы.

Стрижка волос: Лучше отложить стрижку, так как она может повлиять на ваше уже нестабильное настроение.

Отношения и брак: В этот день рекомендуется ограничивать контакты с другими, общаться только в случае необходимости и с самыми надежными людьми.

Сон в ночь с 8 на 9 ноября

Сегодняшние сны могут отражать вашу гордыню и самолюбие. Если вам снится, что вы успешны, всемогущи и довольны собой, это может быть признаком необходимости оценить себя более реалистично и быть скромнее. Если во сне вы видите себя несчастным и недостойным, возможно, стоит работать над повышением самооценки и научиться лучше любить и уважать себя.

Совет на 9 ноября по лунному календарю

Для тех, кто находится за рулем, особенно важно соблюдать осторожность на дороге, беречь свой автомобиль и не оставлять его без надежного присмотра.

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