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Лунный календарь 11 ноября 2023: день, когда нужно прислушаться к советам близких

Лидия Неплях
10 ноября 2023, 13:01
День отлично подходит для посещения парикмахерской, и вы можете смело планировать изменение прически.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (frederic gombert), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

11 ноября - Луна убывающая. С 03:59 - 28-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 11 ноября

В первой половине лунного дня следует быть особенно осторожными, избегая чрезмерных напряжений. По сравнению с первой половиной дня, вторая часть становится менее нервозной, чувства успокаиваются, а действия приобретают размеренность.

видео дня

Влияние Луны 11 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Воздержитесь от решений, требующих резких и кардинальных шагов, и отложите их до более благоприятного момента. День вполне подходит для занятий бизнесом. Решение финансовых вопросов сегодня благоприятно, также хорошо проводить сделки с землей и недвижимостью.

Здоровье: Легкие проявления болезней сегодня не представляют серьезной угрозы и быстро проходят без последствий. Очень важно беречь зрение, ограничивая чтение, просмотр телевизора и избегая яркого света. Тем, кто страдает бессонницей, полезно рассматривать неяркий свет. Также следует беречь голову и головной мозг, следя за артериальным давлением.

Стрижка волос: День отлично подходит для посещения парикмахерской, и вы можете смело планировать изменение прически.

Отношения и брак: Важно внимательно слушать советы и слова близких, так как они могут предупредить о возможных сложностях. Если вы были помощником другим, сегодня вы можете ожидать вознаграждения за свою поддержку, которое не обязательно связано только с материальными благами. Считается, что сегодня не самый лучший день для вступления в брак.

Сон в ночь с 10 на 11 ноября

В этот день рекомендуется поддерживать позитивное настроение, обращаться к своим внутренним ощущениям и беречь эмоциональное равновесие. Приветствуется посадка полезных растений и посев благоприятных мыслей. Важно избегать вырубки деревьев, срыва и дарения цветов. Сегодня возможно стать свидетелем необычных, загадочных и непостижимых событий.

Совет на 11 ноября по лунному календарю

Сны в течение этого лунного периода могут быть предвестиями, в которых вы обретете представление о своем будущем.

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