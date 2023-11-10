Лунный календарь 11 ноября 2023: день, когда нужно прислушаться к советам близких

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
11 ноября - Луна убывающая. С 03:59 - 28-й день лунного цикла. Луна в Весах.
Влияние Луны на человека 11 ноября
В первой половине лунного дня следует быть особенно осторожными, избегая чрезмерных напряжений. По сравнению с первой половиной дня, вторая часть становится менее нервозной, чувства успокаиваются, а действия приобретают размеренность.
Влияние Луны 11 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Воздержитесь от решений, требующих резких и кардинальных шагов, и отложите их до более благоприятного момента. День вполне подходит для занятий бизнесом. Решение финансовых вопросов сегодня благоприятно, также хорошо проводить сделки с землей и недвижимостью.
Здоровье: Легкие проявления болезней сегодня не представляют серьезной угрозы и быстро проходят без последствий. Очень важно беречь зрение, ограничивая чтение, просмотр телевизора и избегая яркого света. Тем, кто страдает бессонницей, полезно рассматривать неяркий свет. Также следует беречь голову и головной мозг, следя за артериальным давлением.
Стрижка волос: День отлично подходит для посещения парикмахерской, и вы можете смело планировать изменение прически.
Отношения и брак: Важно внимательно слушать советы и слова близких, так как они могут предупредить о возможных сложностях. Если вы были помощником другим, сегодня вы можете ожидать вознаграждения за свою поддержку, которое не обязательно связано только с материальными благами. Считается, что сегодня не самый лучший день для вступления в брак.
Сон в ночь с 10 на 11 ноября
В этот день рекомендуется поддерживать позитивное настроение, обращаться к своим внутренним ощущениям и беречь эмоциональное равновесие. Приветствуется посадка полезных растений и посев благоприятных мыслей. Важно избегать вырубки деревьев, срыва и дарения цветов. Сегодня возможно стать свидетелем необычных, загадочных и непостижимых событий.
Совет на 11 ноября по лунному календарю
Сны в течение этого лунного периода могут быть предвестиями, в которых вы обретете представление о своем будущем.
Читайте также:
- Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: Овны будут феерить, Козероги - терпите
- Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: кому пора экономить