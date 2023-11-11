Лунный календарь 12 ноября 2023: самый опасный день, когда все идет наперекосяк

Этому дню характерны нервозность, стресс и подавленое настроение.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Nick Kenrick)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 12 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

12 ноября - Луна убывающая. С 06:40 - 29-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 12 ноября

Приходится учитывать, что сегодня - самый опасный день в лунном месяце. Дни Гекаты наступают, и небо становится черным без Луны. Энергия ослабевает, тьма сгущается, что может привести к увеличению нервного напряжения, стрессу, подавленному настроению и общему снижению тонуса.

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Влияние Луны 12 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов это один из наименее благоприятных дней. Работа может идти наперекосяк, торговые сделки неудачны, переговоры могут оказаться обманчивыми. Не рекомендуется начинать новые дела или завершать уже начатые, чтобы избежать роковых ошибок.

Здоровье: Влияние на здоровье также негативное. Рекомендуется провести очистку организма, придерживаться поста, воздержания, практиковать смирение и покаяние. Пища должна состоять преимущественно из выпеченных изделий.

Стрижка волос: Луна отговаривает от стрижки волос в этот день.

Отношения и брак: В отношениях возможны конфликты, ссоры и разногласия. Разумно остановиться, чтобы избежать долгосрочных неприятностей. Необходимо обрывать фальшивые связи и избегать враждебности.

Для брака это не самое благоприятное время. Рекомендуется перенести свадьбу на более удачный период, начинающийся через день-другой с нового лунного цикла.

Сон в ночь с 11 на 12 ноября

Сны в эти лунные сутки могут пугать, быть тяжёлыми и неприятными, но, к счастью, они часто обманчивы.

Совет на 12 ноября по лунному календарю

В данное время не стоит даже умом строить какие-либо планы, а тем более начинать что-то новое. Наилучшим образом провести этот период — заняться несложными повседневными делами, связанными с домашним хозяйством. Не стоит доверять никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее, поскольку вокруг царит туман обмана. Осторожность необходимо проявлять буквально в каждом действии, начиная от заботы на кухне и заканчивая переходом улицы. Статистика показывает, что в этот день увеличивается количество аварий, несчастных случаев и преступлений

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