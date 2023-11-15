Лунный календарь 16 ноября 2023: последний день лунного цикла для исправления робочих ошибок

Отложите важные решения, не стоит увольняться с работы в этот день.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (s9-4pr, Jamie Smed)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 16 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

16 ноября - Растущая Луна. С 12:21 - 4-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 16 ноября

Сегодня возможны искушения, возможно, вам предложат выбор между добром и злом, и сделав выбор, вы можете склониться к негативу. Во второй половине дня возрастает вероятность конфликтов, настроение может ухудшиться. В любом случае старайтесь сохранять спокойствие, избегайте ссор, игнорируйте провокации.

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Влияние Луны 16 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Ваши усилия по улучшению деятельности предприятия быстро окупятся и принесут благополучие. Сегодня благоприятна спокойная работа с информацией, документами и архивами. Начинать новые дела и заключать договоры сегодня не рекомендуется, отложите это на более благоприятное время. Просмотрите свои дела — ошибки можно исправить, и сегодня последний день в данном лунном цикле для этого. В финансовом плане день не является активным. Начальство, партнеры и клиенты сосредоточены на своих проблемах. Отложите важные решения, например, не стоит увольняться с работы сегодня. Первая половина лунного дня подходит для торговли, но лучше отложить решение финансовых вопросов. Возможны задержки с финансовыми поступлениями, поэтому не стоит рассчитывать на ожидаемые суммы.

Здоровье: Проявившиеся недомогания или болезни требуют внимания и начала лечения, чтобы избежать осложнений. Сегодня полезны сауна, баня, ванна с морской солью — водные процедуры придают сил, а негативная энергия нейтрализуется. Лучше провести день на природе или хотя бы прогуляться по парку. Насладитесь моментами наедине с собой и хорошей музыкой.

Стрижка волос: Встреча с парикмахером сегодня актуальна, стрижка способствует укреплению здоровья в соответствии с лунной фазой. Луна растущая, поэтому волосы будут расти быстрее.

Отношения и брак: Считается, что этот день не подходит для заключения брака или помолвки. В противном случае семейная жизнь может быть наполнена ссорами, отсутствием гармонии. Возможно появление одиночества в отношениях, дом может стать холодным, и достижение взаимопонимания будет трудным.

Сон в ночь с 15 на 16 ноября

Если ваши родители фигурируют в снах, это может быть намеком на необходимость проанализировать, какие проблемы вы унаследовали от них, и начать их решение. Если сон предупреждает об опасности, будьте особенно внимательны.

Совет на 16 ноября по лунному календарю

Будет замечательно, если сегодня вы посетите своих родственников и родителей. Проявите к ним заботу, подарите любовь и нежность, выразите благодарность за все, что они для вас делают, и скажите, что они у вас самые лучшие. Лучше всего провести этот день в кругу семьи и близких людей. Групповая работа сегодня не рекомендуется, так как присутствующая негативная энергия может вызвать конфликты и столкновения.

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