Лунный календарь 17 ноября 2023: приготовьтесь к любовным свиданиям и финансовым потерям

В этот день соблюдайте баланс в питании - избегайте переедания и голодания.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Stanley Zimny, ™ Pacheco)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 17 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

17 ноября - Новая Луна. С 09:37 - 3-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 17 ноября

Этот день можно охарактеризовать как проверку верности ваших принципов. Смело отстаивайте свои убеждения - успех будет на вашей стороне. Если потребуется встать в защиту чести и достоинства другого человека, не колеблясь, так как вас должны правильно понять - правда на вашей стороне.

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Влияние Луны 17 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Начинать новые дела сегодня не рекомендуется, предпочтительнее завершить начатое. Партнеры, клиенты, руководство и коллеги не будут склонны к компромиссам. Будьте бдительны по поводу своего имущества, потери сегодня могут быть необратимыми. День не самый благоприятный для финансовых операций, лучше решать вопросы, связанные с деньгами, в другое время. Однако возврат долгов будет удачным.

Здоровье: Соблюдайте баланс в питании - избегайте переедания и голодания. Ограничьте употребление продуктов животного происхождения. Полезными будут травяные отвары. Болезни, проявляющиеся сегодня, требуют серьезного внимания, их нельзя игнорировать, чтобы избежать печальных последствий. Обратите внимание на недомогания и немедленно предоставьте необходимую помощь.

Стрижка волос: Если наступило время для стрижки, то сегодня благоприятный день. Уход за волосами считается не только способствующим их росту, но и приносящим благополучие.

Отношения и брак: Выражайте эмоции и чувства сегодня — это будет уместно, и вас правильно поймут. Вторая половина лунного дня особенно подходит для любовных свиданий. Однако вступать в брак сегодня не рекомендуется. Существует вероятность отсутствия стабильности и уверенности в будущем.

Сон в ночь с 16 на 17 ноября

Обратите внимание на свои сновидения — они могут содержать интересную информацию. Очень полезно, если в этот день вы плачете во сне, так как это свидетельствует о процессе очищения организма и восстановлении его баланса. Если ваши сны связаны с дорогой или движением, это вносит позитив в общую картину. В случае, если снится что-то неприятное, рекомендуется обратить внимание на состояние своего здоровья.

Совет на 17 ноября по лунному календарю

Сегодняшний день может стать роковым для преступников, поскольку любая задуманная преступная акция обнаружится и повлечет за собой соответствующее наказание.

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