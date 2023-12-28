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Лунный календарь 29 декабря 2023: Месяц предупреждает об опасности для одного важного органа

Лидия Неплях
28 декабря 2023, 19:18
Первая половина лунного дня характеризуется конфликтами, душевным разладом и внезапными ситуациями.
Лунный календарь на 29 декабря
Лунный календарь на 29 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (mabu_photo, s_ysia)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 29 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

29 декабря - убывающая Луна. С 16:47 - 18-й день лунного цикла. Луна в Леве.

Влияние Луны на человека 29 декабря

Энергетика лунных суток делает человека пассивным, что вполне естественно после активного предыдущего дня. Существует опасность поддаться чужому влиянию и начать подражать кому-то. Избегайте влияния других людей и иллюзий, устоявшегося зова низших инстинктов и тёмных мыслей. Важно осознавать, что большинство неприятных комментариев, сделанных в ваш адрес сегодня, могут содержать правду. Вместо обиды задумайтесь, как можно исправить свои недостатки.

видео дня

Влияние Луны 29 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Отложите важные дела и переговоры, поскольку этот день не является наилучшим для серьёзной работы. Посвятите время текучке или, в зависимости от обстоятельств, отдыху. Обратите внимание на сферы, связанные с научной работой, творчеством и искусством. Можно обратиться к начальству по поводу решения мелких, несложных вопросов. Также благоприятными будут простые финансовые решения.

Здоровье: Избегайте пьянства и курения, полезно провести очищение кишечника и голодание. Перенесите хирургические вмешательства, если они были запланированы. Обратите внимание на состояние почек. Рекомендуется проведение очищения кожи, массаж, омоложение и посещение бань с паром. Вставайте раньше, а ложитесь спать попозже – сегодня лучше спать меньше. В рационе питания рекомендуется включать орехи и растительные масла, ограничивая употребление мяса.

Стрижка волос: Стрижка в этот день поможет укрепить вашу харизму, придаст силы и здоровья. Кроме того, форма прически сохранится дольше, так как Луна убывает, что означает медленный рост волос. Если решите изменить цвет волос, выберите тот, который был у вас в самый успешный период жизни.

Отношения и брак: Первая половина лунного дня характеризуется конфликтами, душевным разладом и внезапными ситуациями. Все негативные моменты появляются, кажется, сами по себе, без видимых причин. Из-за недопонимания и эгоизма возможны трудности в работе и личной жизни, неадекватная самооценка, конфликты с коллегами, партнёрами и близкими. День не подходит для заключения брака, также лучше воздержаться от интимных отношений.

Сон в ночь с 28 на 29 декабря

День требует рассудительности, здравого смысла, осторожности и осмотрительности. Работа с ароматами не рекомендуется, поэтому избегайте вдыхания ароматов, выбора духов и использования духов и дезодорантов.

Совет на 29 декабря по лунному календарю

Сон может подсказать пути к исцелению от болезни.

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