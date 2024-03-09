Лунный календарь на 10 марта: почему стоит вовремя остановиться в Новолуние

Сегодня не самое подходящее время для стрижки по мнению Луны.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (astronando_), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 9 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

10 марта - Новая Луна. С 7:17 - 30-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 10 марта

Тьма сгущается, что приводит к ослаблению людей и истощению энергии. Возможно увеличение нервного напряжения, накопление стресса, а также появление подавленного настроения, тревоги и снижение общего тонуса.

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Влияние Луны 10 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня — не самый удачный день для работы, вероятно, любые дела могут идти не по плану. Торговые сделки также не будут успешными. Переговоры лучше отложить, поскольку слова и решения сегодня могут быть обманчивыми. Не стоит вкладывать силы в новые начинания, предпочтительнее их отложить.

Здоровье: Влияние на здоровье в этот день не самое благоприятное. Рекомендуется проводить очищение организма и придерживаться поста. Пища, в основном, должна состоять из выпеченных изделий, желательно приготовленных дома. Полезно также перед сном провести очищение организма водой.

Стрижка волос: Сегодня не самое подходящее время для стрижки по мнению Луны.

Отношения и брак: Обстановка дня может быть нервозной, что способствует конфликтам и ссорам. Рекомендуется избегать разногласий и скандалов, а также удерживаться от враждебных эмоций. Важно уметь остановиться вовремя, чтобы избежать долгосрочных разногласий. Не лучшее время для вступления в брак. Рекомендуется перенести свадебную церемонию на более благоприятный момент.

Совет на 10 марта по лунному календарю

В этот день следует быть особенно осторожным и избегать начинаний. Лучше заниматься простыми домашними делами и проявлять осторожность в каждом действии, так как увеличивается риск несчастных случаев и преступлений.

Сон на 10 марта по лунному календарю

Сновидения в этот период могут быть неприятными, однако они часто обманчивы и несут в себе скрытый смысл.

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