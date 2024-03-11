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Лунный календарь на 12 марта: какие дела лучше отложить в этот день

Лидия Неплях
11 марта 2024, 19:53
Эта лунная фаза не рекомендуется для заключения браков.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 12 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

12 марта - растущая Луна. С 7:31 - 3-й день лунного цикла. Луна в Овне.

Влияние Луны на человека 12 марта

Сегодня - время новых начинаний. Хотя важные дела лучше начинать лишь во второй половине лунного дня. В первой половине лучше сосредотачиваться на планировании, поскольку увеличивается амбициозность и агрессивность. Уменьшите внешние контакты, чтобы агрессивная энергия не помешала вам. Во второй половине дня энергия повышается, работоспособность растет, и активизируется научная и практическая деятельность. Это отличное время для освоения новых знаний в любой области.

видео дня

Влияние Луны 12 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Удачный день для бизнеса и решения финансовых вопросов, особенно во вторую половину лунного дня.

Здоровье: Отличный день для заботы о здоровье и очищения организма. Энергия дня может увеличить аппетит, но важно быть избирательным в пище и заботиться о своем организме. В зависимости от пищевых предпочтений этих лунных суток можно составить диету на весь лунный месяц. Хороший знак - тот, кто заболел в этот день, быстро выздоровеет.

Стрижка волос: Лучше отложить поход в парикмахерскую на другой день.

Отношения и брак: Эта лунная фаза не рекомендуется для заключения браков. Подберите другое время, чтобы ваша семейная гармония не нарушалась. Этот день не самый подходящий для общения. Рекомендуется ограничить внешние контакты.

Совет на 12 марта по лунному календарю

Не рекомендуется допускать проявление гнева. Этот день не подходит для участия в судебных процессах.

Сон на 12 марта по лунному календарю

Запомнилось что-то из сновидений сегодня? Не стоит придавать им серьезного значения, поскольку они могут быть несостоятельными и не заслуживающими доверия.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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