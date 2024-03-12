Лунный календарь на 13 марта: что поможет на работе в этот день

Заболевания, начавшиеся в этот лунный день, и полученные травмы требуют немедленного вмешательства.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (guzmanramos90), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 12 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

13 марта - растущая Луна. С 7:39 - 4-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 13 марта

Сегодня вы испытываете полноту сил и энергии. В этот период формируются ключевые события месяца, поэтому старайтесь настроиться на позитивный лад, чтобы ваша жизнь развивалась в хорошем направлении в ближайшее время. Будьте активны — энергия, затраченная сегодня на дела, которые действительно важны, вернется вам вдвойне.

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Влияние Луны 13 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Проявляйте решимость и настойчивость на работе. В деловых вопросах проявите боевой дух. Сегодня важно быть лидером, а не последователем. Однако осторожно с агрессией — другие также могут быть боевыми. Сдерживайте негативные эмоции. Никто не намерен уступать. В этот день руководители, клиенты и партнеры, вероятно, будут настроены не самым дружелюбным образом. Смело беритесь за самые сложные задачи, не упускайте возможности преодолеть трудности. Сегодня можно сделать многое! Успех принесет торговля, возможно, откроются новые перспективы. Однако в финансовых вопросах лучше проявить осторожность — день не подходит для принятия решений по деньгам, и, следовательно, могут возникнуть потери.

Здоровье: Заболевания, начавшиеся в этот лунный день, и полученные травмы требуют немедленного вмешательства. Сегодня особенно полезно посетить баню. Физические нагрузки также будут полезны и могут быть достаточно интенсивными. Природа поможет организму избавиться от застоявшейся энергии, насытить кровь кислородом, что благоприятно скажется на самочувствии и здоровье. День благоприятен для занятий военными искусствами. Особенно полезно освоить айкидо — день благоприятен для победы, используя энергию противника (не только физическую, но и психологическую).

Стрижка волос: Подходит. Даже если результат не совсем соответствует ожиданиям, волосы быстро отрастут. Дерзайте!

Отношения и брак: Не рекомендуется разбираться в отношениях в третий лунный день. Энергичная атмосфера дня способствует эмоциональной борьбе за лидерство. Разумно удерживать агрессию, проявлять дипломатию и мягкость, придерживаясь своих убеждений. Энергия этого дня настолько сильна, что слова обладают огромной мощью, и даже единственное негативное высказывание может привести к нежелательным последствиям. Помните, что сеющий зло пожнет горькие плоды своих поступков. Считается, что сегодня не лучшее время для вступления в брак — это может привести к нестабильным событиям и непредсказуемым ситуациям в семейной жизни.

Совет на 13 марта по лунному календарю

Сегодняшний день приносит различные угрозы, поэтому необходимо быть бдительным. Повторяем: пассивность сегодня не рекомендуется. Используйте свои силы для мирных целей. Приметой дня является разлившееся масло, символизирующее отступление от истинного пути. Нет, здесь нет никаких ассоциаций с Булгаковым, но помните о масле.

Сон на 13 марта по лунному календарю

Сны в эти лунные сутки редко сбываются.

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