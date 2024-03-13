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Лунный календарь на 14 марта: к чему приведет женитьба в этот день

Лидия Неплях
13 марта 2024, 19:15
Во второй половине дня вероятность конфликтных ситуаций возрастает.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (shotsdr), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

14 марта - растущая Луна. С 7:49 - 5-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 14 марта

Сегодня могут возникнуть искушения, возможно, вы столкнетесь с выбором между добром и злом, и при этом соблазн может быть на стороне негатива. Во второй половине дня вероятность конфликтных ситуаций возрастает, настроение может ухудшиться. В любом случае старайтесь сохранять спокойствие, избегать конфликтов и не реагировать на провокации.

видео дня

Влияние Луны 14 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Ваши усилия по улучшению деятельности предприятия быстро окупятся и принесут большое благополучие. Сегодня благоприятно заниматься спокойной работой: обработкой информации, работой с документами и архивами. Начинать новые дела и подписывать договоры сегодня не рекомендуется, лучше отложить это на более удачное время.

Просмотрите текущее состояние дел — ошибки ещё можно исправить, но сегодня последний шанс в этом лунном цикле. Финансово этот день не является активным. Ваши начальники, партнеры и клиенты скорее всего сосредоточены на своих проблемах и не готовы вникать в ваши. Перенесите принятие важных решений на другой день, например, сегодня не стоит рассматривать увольнение. Первая половина дня благоприятна для торговли, но все же лучше отложить решения финансовых вопросов. Возможны задержки с финансовыми поступлениями, поэтому вероятно, что вы не получите ожидаемых сумм.

Здоровье: Если вы замечаете первые признаки недомогания или болезни, обратите на них внимание и начните лечение, чтобы избежать осложнений.

Сегодня будут полезны водные процедуры, такие как сауна, баня или ванна с морской солью, чтобы восстановить силы и снять негативную энергию. Проведите время на свежем воздухе или просто наслаждайтесь музыкой в одиночестве.

Стрижка волос: Сегодня хорошее время для посещения парикмахера, стрижка будет способствовать укреплению здоровья волос, учитывая фазу Луны, которая сейчас растущая.

Отношения и брак: Этот день не рекомендуется для заключения брака или помолвки. В противном случае, семейная жизнь может быть наполнена конфликтами, отсутствием гармонии и трудностями в общении.

Совет на 14 марта по лунному календарю

Сегодня не рекомендуется проводить групповые мероприятия, так как негативная энергия может спровоцировать конфликты и столкновения. Проявите бережное отношение к природе, воздержитесь от срыва цветов или вырубки деревьев.

Сон на 14 марта по лунному календарю

В вашем сне могут появиться образы ваших родителей. Это может быть намеком на то, чтобы вы проанализировали проблемы, которые вы унаследовали, и начали их решать. Если во сне возникает опасность, это может быть предупреждением о необходимости быть особенно бдительным.

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