Лунный календарь на 15 марта: что нельзя начинать в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 15 марта согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
15 марта - растущая Луна. С 8:05 - 6-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.
Влияние Луны на человека 15 марта
Сегодня можно рассматривать как проверку верности вашим принципам. Будьте уверенны в своих убеждениях - это поможет вам преодолеть любые испытания. Если вам придется защищать честь и достоинство кого-то другого, не колеблясь выступайте - вас должны правильно понять, ведь истина на вашей стороне.
В этот день ваша творческая активность может принести успех. Однако, если у вас есть сомнения, лучше отложить принятие важных решений на другой день, чтобы избежать возможных проблем.
Влияние Луны 15 марта по сферах жизни
Бизнес и деньги: Начинать новые дела сегодня не рекомендуется, лучше завершить уже начатые. Партнеры, клиенты, руководство и коллеги могут быть непреклонными, поэтому будьте бдительны. Будьте внимательны к своему имуществу, потерянное сегодня может быть утрачено навсегда. Этот день не подходит для финансовых операций, но отдавать долги - хорошая идея.
Здоровье: Сегодня важно поддерживать баланс в питании и избегать излишеств. Ограничьте потребление продуктов животного происхождения и обратите внимание на травяные отвары. Болезни, проявляющиеся сегодня, требуют серьезного внимания и своевременного лечения.
Стрижка волос: Если нужно подстричься, сегодня подходящее время для этого. Уход за волосами может стимулировать их рост, а также укрепить ваше имущество.
Отношения и брак: Сегодня вы можете свободно выражать свои эмоции и чувства, и это будет воспринято благоприятно. Вторая половина лунного дня особенно подходит для романтических встреч. Не стоит заключать брак сегодня. Существует риск нестабильности и неопределенности в вашей жизни.
Совет на 15 марта по лунному календарю
Сегодняшний день представляет собой опасность для преступников. Любые намерения совершить преступление будут выявлены и приведут к соответствующему наказанию.
Сон на 15 марта по лунному календарю
Обратите внимание на свои сновидения сегодня - они могут содержать ценную информацию. Особенно полезно, если вы видите себя плакающим во сне - это может указывать на очищение организма и восстановление его состояния. Если ваши сны связаны с дорогой или движением, это обычно вносит позитивное влияние. Однако, если вы видите неприятные образы во сне, это может быть знаком об озабоченностях со здоровьем, которые следует внимательно рассмотреть.
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