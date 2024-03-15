Лунный календарь на 16 марта: чем будет наполнен этот день

Сегодня отличное время для стрижки, которая может положительно сказаться не только на внешности.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

16 марта - растущая Луна. С 8:29 - 7-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 16 марта

Сегодня характеризуется спокойствием и умиротворением, не подходит для активных начинаний. В этот день не стоит ожидать неожиданных событий. Отличный момент для знакомств и разработки новых планов, особенно в рамках начатого лунного цикла. Также благоприятное время для решения материальных вопросов.

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Влияние Луны 16 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: В этот день руководство и клиенты расположены благоприятно, что способствует успеху во многих сферах. Это также хорошее время для важных проектов и научных исследований.

Здоровье: Заболевшие быстро выздоравливают, рекомендуется уделить внимание бронхам и верхним дыхательным путям. День также благоприятен для омоложения.

Стрижка волос: Сегодня отличное время для стрижки, которая может положительно сказаться не только на внешности, но и на общем самочувствии.

Отношения и брак: День наполнен радостью и любовью, что делает его идеальным для наслаждения общением с близкими. Считается, что сегодня благоприятное время для заключения брака и создания семьи.

Совет на 16 марта по лунному календарю

Лучше не одалживать ни деньги, ни вещи сегодня, чтобы избежать потери покоя и удачи.

Сон на 16 марта по лунному календарю

Сны, увиденные сегодня, лучше оставить в тайне.

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