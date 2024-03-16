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Лунный календарь на 17 марта: что особенно опасно делать в этот день

Лидия Неплях
16 марта 2024, 19:15
Сегодня благоприятное время для переговоров, установления новых контактов.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (andreacostantini), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 17 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

17 марта - Первая четверть. С 8:05 - 7-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 17 марта

В этот день важно направить свою энергию и активность на благо как себе, так и окружающим. Хорошее время для общения, но рекомендуется избегать массовых мероприятий и уделить время самому себе. Вторая половина седьмого лунного цикла носит хаотический характер, поэтому личная ответственность и организованность помогут справиться с этими энергиями. Будьте внимательны к своим словам, поскольку сегодня особенно важно помнить о том, что "Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь".

видео дня

Влияние Луны 17 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня доверие партнеров повышено, есть вероятность привлечения новых клиентов, помощников, а также возможных покровителей. Это подходящее время для сдачи налоговых отчетов. Рекомендуется иметь дело с высокопоставленными государственными чиновниками, так как все проблемы будут решены благополучно. Активисты за справедливость также могут ожидать успеха, поскольку Луна на их стороне.

Сегодня благоприятное время для переговоров, установления новых контактов, проведения собеседований, конференций и рекламных компаний. Это также отличный момент для всех действий, связанных с силой и энергией слов.

Здоровье: Важно заботиться о своем здоровье, поскольку сегодня легко подхватить простуду. День благоприятен для хирургических операций, но не рекомендуется удаление зубов. Болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы. При выборе пищи лучше отказаться от куриного мяса и яиц.

Стрижка волос: Сегодня отличное время для окрашивания волос, но со стрижкой лучше подождать.

Отношения и брак: Считается, что сегодня благоприятное время для заключения брака. Семейная жизнь будет наполнена радостью и благополучием, если у супругов есть общие интересы и стремления. В противном случае брак может стать испытанием на прочность. Не стесняйтесь выражать добрые пожелания себе и близким, но важно избегать лжи, так как сегодня ложь обладает большой разрушительной силой.

Совет на 17 марта по лунному календарю

Особенно опасно сегодня лгать, так как неправда обладает большой разрушительной силой. Важно избегать "грязных" слов и не разбивать посуду, рвать бумагу или письма. Встречающийся во сне боевой петух может быть предвестником близкой беды для вас или ваших близких.

Сон на 17 марта по лунному календарю

Считается, что сны, увиденные сегодня, обладают пророческим характером и могут быстро сбыться.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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