Лунный календарь на 18 марта: день, когда будут неожиданные повороты

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 марта согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
18 марта - растущая Луна. С 10:07 - 9-й день лунного цикла. Луна в Раке.
Влияние Луны на человека 18 марта
В текущие сутки ожидается переход на новый этап развития или к началу новых начинаний, поэтому важна подготовка и готовность к изменению тактики. Возможны изменчивые настроения. День не самый подходящий для медлительных людей, поэтому стимулируйте себя к активности. Для успешного результата важно отказаться от личных амбиций и привлечь к делам новых партнеров и сотрудников. В коллективе могут измениться отношения, поэтому требуется сдержанность и осмотрительность.
Влияние Луны 18 марта по сферах жизни
Бизнес и деньги: Сегодня день напряжения и стресса. Не перегружайтесь работой и будьте осторожны в общении с руководством. Работа в команде и поиск новых партнеров будет полезным. Однако, отношения в коллективе могут быть нестабильными. Судебные дела имеют шанс решиться в вашу пользу. Не стоит решать крупные финансовые вопросы.
Здоровье: Уделите внимание своему здоровью, чтобы избежать осложнений. Ведите умеренный образ жизни и проведите разгрузочный день. Занятие приготовлением лекарственных препаратов будет полезным.
Стрижка волос: Это отличное время для похода в парикмахерскую, так как стрижка благоприятно скажется на вашем долголетии.
Отношения и брак: День, когда ценится раскаяние, прощение и проявление милосердия к другим.
Совет на 18 марта по лунному календарю
Ожидайте неожиданных поворотов событий и конфликтов. Ограничьте контакт с водой и избегайте употребления алкоголя.
Сон на 18 марта по лунному календарю
Сны могут быть предсказательными и помочь в понимании своего истинного предназначения.
Что стоит учитывать читателю
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