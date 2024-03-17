Лунный календарь на 18 марта: день, когда будут неожиданные повороты

Не перегружайтесь работой и будьте осторожны в общении с руководством.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (sisco_acosta), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

18 марта - растущая Луна. С 10:07 - 9-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 18 марта

В текущие сутки ожидается переход на новый этап развития или к началу новых начинаний, поэтому важна подготовка и готовность к изменению тактики. Возможны изменчивые настроения. День не самый подходящий для медлительных людей, поэтому стимулируйте себя к активности. Для успешного результата важно отказаться от личных амбиций и привлечь к делам новых партнеров и сотрудников. В коллективе могут измениться отношения, поэтому требуется сдержанность и осмотрительность.

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Влияние Луны 18 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня день напряжения и стресса. Не перегружайтесь работой и будьте осторожны в общении с руководством. Работа в команде и поиск новых партнеров будет полезным. Однако, отношения в коллективе могут быть нестабильными. Судебные дела имеют шанс решиться в вашу пользу. Не стоит решать крупные финансовые вопросы.

Здоровье: Уделите внимание своему здоровью, чтобы избежать осложнений. Ведите умеренный образ жизни и проведите разгрузочный день. Занятие приготовлением лекарственных препаратов будет полезным.

Стрижка волос: Это отличное время для похода в парикмахерскую, так как стрижка благоприятно скажется на вашем долголетии.

Отношения и брак: День, когда ценится раскаяние, прощение и проявление милосердия к другим.

Совет на 18 марта по лунному календарю

Ожидайте неожиданных поворотов событий и конфликтов. Ограничьте контакт с водой и избегайте употребления алкоголя.

Сон на 18 марта по лунному календарю

Сны могут быть предсказательными и помочь в понимании своего истинного предназначения.

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