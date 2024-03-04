Лунный календарь на 5 марта: какие дела стоит отложить в этот день

Сегодня люди находятся в доброжелательном настроении.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 5 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

5 марта - Убывающая Луна С 5:21 - 25-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 5 марта

Сегодня люди находятся в доброжелательном настроении. Их высказывания могут быть не всегда мягкими и вежливыми, но намерения не направлены на оскорбление или уязвление других.

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Влияние Луны 5 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: День обещает быть очень продуктивным и удачным для работы и бизнеса, поэтому настоятельно рекомендуется быть активными. Обсуждайте текущие проекты, продолжайте начатое дело, но отложите переговоры по сложным проектам. Это также благоприятный момент для творческих начинаний, создания и представления произведений искусства. Выставки, показы, выступления, концерты и творческие вечера будут успешны. День подходит для финансовых операций. Не стоит себя щадить, активизируйте энергию для достижения благих целей. Если вы чувствуете себя слабо, лучше отдохнуть и подспорье.

Здоровье: Заболевания не представляют серьезной опасности. Можно заниматься лечением и приготовлением лекарств. Этот день стоит использовать максимально активно для укрепления здоровья и повышения духовного настроя.

Стрижка волос: Идеальное время для похода к парикмахеру и смены прически. Новая стрижка даст вам энергии и поддержит форму на долгое время.

Отношения и брак: При общении не оказывайте давление на собеседника, а еще более противопоказаны грубые шутки и цинизм. По одним источникам день хорошо подходит для заключения брака, по другим - нет. Но точно благоприятен для супружеской близости и тантрических практик.

Совет на 5 марта по лунному календарю

Этот день не рекомендуется для путешествий и безделья, чтобы избежать грустных настроений.

Сон на 5 марта по лунному календарю

Сны в этот период отражают вашу истинную сексуальную энергию.

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