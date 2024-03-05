Лунный календарь на 6 марта: о чем стоит поразмышлять в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 6 марта согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
6 марта - Убывающая Луна С 6:10 - 26-й день лунного цикла. Луна в Козероге.
Влияние Луны на человека 6 марта
Сегодня энергия людей не такая активная, скорее преобладает чувство лени и апатии. Совместные усилия и коллективная работа обычно не достигают желаемого результата.
Влияние Луны 6 марта по сферах жизни
Бизнес и деньги: В общем, день приемлем для финансовых операций и судебных дел.
Здоровье: Для тех, кто болен, важно получить помощь как можно скорее. Обратите особое внимание на близких. Благоприятно заняться лечебным голоданием и процедурами, направленными на укрепление здоровья.
Стрижка волос: Идеальный день для смелых и экспериментальных стрижек и укладок. Попробуйте изменить цвет волос на необычный для вас. Однако, не рекомендуется изменять привычную стрижку, так как это может привести к неожиданным результатам.
Отношения и брак: Сегодня скорее пассивный и сосредоточенный день, подходящий для саморефлексии и внутренней работы. Уделите внимание личным делам. Общепринято считать, что сегодня не самый благоприятный день для заключения брака.
Совет на 6 марта по лунному календарю
Суть этого дня заключается в проведении размышлений о своем характере, личности, поведении, мировоззрении, убеждениях и нравах. Основная цель этого лунного дня - развить любовь к себе. Без этого невозможно достичь гармонии с самим собой и установить жизненный ритм.
Сон на 6 марта по лунному календарю
В этот день могут сниться неприятные сновидения. Проснувшись, трижды произнесите фразу: "Куда ночь, туда и сон". После этого утром включите холодную воду и шепотом расскажите воде о своем сне (вода смоет его). Затем прочтите молитву.
Что стоит учитывать читателю
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