Лунный календарь на 7 марта: на что не стоит полагаться в этот день

Рекомендуется отложить стрижку, поскольку это может негативно сказаться на уже нестабильном настроении.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 7 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

7 марта - Убывающая Луна С 6:39 - 27-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 7 марта

В этот день доминируют самодовольство и склонность к самообману. Для преодоления негативного влияния требуется выдержка, сила воли и способность относиться к событиям с уравновешенностью, даже с юмором. Перепады настроения являются основным испытанием.

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Эмоциональная стабильность весьма непостоянна, не стоит полагаться на обещания, клятвы или угрозы. Важно избегать крайностей в выражении эмоций, предпочтительнее не погружаться в тоску, печаль или чрезмерное веселье. Лучше сохранить силы и здоровье для будущих вызовов.

Влияние Луны 7 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Возможно решать простые вопросы, но не стоит принимать серьезные решения. Это опасный день для деловой активности, рискованные шаги могут иметь серьезные последствия. Следует быть особенно бдительным, поскольку в вашем окружении могут быть люди с недобрыми намерениями. Однако для адвокатов это благоприятное время, вероятно, им суждено достичь успеха.

Здоровье: Для больных или недомогающих важно получить своевременную помощь, так как угроза серьезных осложнений велика.

Стрижка волос: Рекомендуется отложить стрижку, поскольку это может негативно сказаться на уже нестабильном настроении.

Отношения и брак: В этот день следует ограничить контакты до минимума, общаться лишь при необходимости или с самыми надежными людьми

Совет на 7 марта по лунному календарю

Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и беречь свои автомобили, не оставляя их без присмотра. День неблагоприятен для путешественников из-за повышенного риска межличностных конфликтов, воровства и ограблений.

Сон на 7 марта по лунному календарю

Сегодняшние сновидения могут отражать вашу гордыню и самолюбие. Если вы видите себя успешным и сильным, возможно, пора оценить свои способности более объективно. В случае, если вы себя воспринимаете как бедного и несчастного, возможно, стоит повысить свою самооценку и научиться любить и уважать себя.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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