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Лунный календарь на 8 марта: какие вопросы решатся в этот день

Лидия Неплях
7 марта 2024, 19:15
Смена цвета волос может привлечь энергию и улучшить финансовое положение.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 8 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

8 марта - Убывающая Луна. С 6:57 - 28-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 8 марта

Эмоциональный настрой может колебаться, что может вызвать разногласия с близкими и знакомыми.

видео дня

Влияние Луны 8 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: День в целом благоприятен, однако не рекомендуется начинать новые проекты. Лучше всего использовать уже имеющиеся возможности. Сегодняшний день подходит для разрешения финансовых вопросов, но лучше всего распределить долги. Вторая половина дня не подходит для заключения сделок и подписания документов, но идеальна для научных экспериментов и исследований.

Здоровье: Легкие недомогания могут возникать, но они скоро проходят без последствий. Рекомендуется водные процедуры.

Стрижка волос: Посещение парикмахерской сегодня принесет удачу, придаст обаяние и повысит популярность. Смена цвета волос может привлечь энергию и улучшить финансовое положение.

Отношения и брак: Возможны приятные сюрпризы от друзей и старых знакомых. Хотя день считается благоприятным для заключения брака, свадьба может омрачиться тоской и ностальгией.

Совет на 8 марта по лунному календарю

Воздержитесь от слишком частого обращения к зеркалу в 28-й лунный день.

Сон на 8 марта по лунному календарю

Сны сегодня могут осуществиться и принести интуитивные прозрения, помогая раскрыть истинную суть вещей, людей и событий вокруг.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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