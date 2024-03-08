Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

Сегодня вы можете получить награду за свою помощь другим.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (simonemoses_photography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 9 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

9 марта - Убывающая Луна. С 7:08 - 28-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 9 марта

Важно быть особенно осторожными в первой половине лунного дня. Избегайте излишнего напряжения, так как это может быть вредно. Во второй половине дня нервозность снижается, чувства становятся более спокойными, а поведение — уравновешенным.

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Влияние Луны 9 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется воздержаться от принятия резких и фундаментальных решений; отложите это на более подходящий момент. Это благоприятный день для работы и деловых начинаний. Сегодня подходящий момент для урегулирования финансовых вопросов и инвестиций в недвижимость и землю.

Здоровье: Легкие недомогания не представляют серьезной угрозы и скоро проходят. Рекомендуется соковой день. Важно беречь зрение, ограничив чтение и просмотр телевизора, избегать яркого освещения. Людям, страдающим бессонницей, помогает мягкий свет. Необходимо также следить за состоянием головы, мозга и артериальным давлением.

Стрижка волос: Сегодня благоприятный день для похода к парикмахеру и изменения прически.

Отношения и брак: Важно прислушиваться к советам родных и близких, которые могут предостеречь о возможных проблемах. Сегодня вы можете получить награду за свою помощь другим. Она может выражаться не только в материальной форме, но и в признании заслуг. Считается, что сегодня не самый благоприятный день для вступления в брак.

Совет на 9 марта по лунному календарю

Важно поддерживать позитивное настроение, контролировать эмоции и посеять добрые мысли. Не рекомендуется срубать деревья и дарить цветы. Сегодня могут происходить странные и загадочные события.

Сон на 9 марта по лунному календарю

Сновидения в этот период могут нести важные предзнаменования о вашем будущем.

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