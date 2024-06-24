Лунный календарь на июль 2024: самые благоприятные дни месяца

Лунный календарь на июль 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.
Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Фазы Луны в июле 2024 года:
Убывающая луна 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июлявидео дня
Новолуние 4, 5, 6, 7 июля
Растущая луна 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля
Полнолуние 20, 21, 22 июля
Лунный календарь на июль - благоприятные дни
Самые благоприятные дни в июле 2024 г.: 4, 5, 12;
Благоприятные дни: 7, 11, 13, 19, 20, 27;
Благоприятные дни для важных дел: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
Благоприятные дни для работы: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24;
Благоприятные дни для посещения врача: 3, 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24, 30;
Благоприятные дни для путешествий: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21;
Благоприятные дни для свадьбы и других празднований: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30;
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Лунный календарь на июнь - неблагоприятные дни
Неблагоприятные дни: 1, 2, 28, 29, 30;
Не совсем благоприятные дни: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25;
Неблагоприятные дни для здоровья: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25.
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