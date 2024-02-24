Лунный календарь на март 2024: лучшие даты для свадьбы и красоты

Ничего сеять и жениться нельзя в дни новолуния и полнолуния.

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Лунный календарь на март 2024 / Коллаж Главред, фото freepik

Лунный календарь – это инструмент, который помогает синхронизировать нашу жизнь с течением лунных фаз. В феврале Луна приносит свои особенности и влияние, которые мы можем использовать в своих интересах. Этот месяц обещает множество возможностей для духовного развития, обновления и гармонии с природой. Рассказываем, какие дни по лунному календарю благоприятные, а когда делать что-то не стоит.

Фазы Луны в марте 2024 года

Убывающая Луна : 1-9, 26-31 марта

: 1-9, 26-31 марта Новолуние : 10 марта

: 10 марта Растущий Месяц : 11-24 марта

: 11-24 марта Полнолуние: 25 марта

Лунный календарь на март - неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25 марта - лучше не намечать ничего важного.

Важно помнить, что не следует проводить посевы и посадки в дни новолуния (10 марта) и полнолуния (25 марта), так как в этот период растения находятся в ослабленном состоянии.

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Лунный календарь на март - благоприятные дни

Благоприятные дни: 1, 2, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31 марта.

Благоприятные дни для путешествий: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31 марта.

Благоприятные дни для новых начинаний: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29 марта.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 марта.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31 марта.

Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 2, 7, 15, 19, 23, 27 марта.

Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 4, 11 марта.

Лунный календарь свадеб на март 2024

Свадебные церемонии и венчание не рекомендуется проводить 5, 6, 26 и 28 марта 2024 года. Также не стоит делать официальные предложения в эти дни. Если у вас уже назначены торжество или другие мероприятия перед свадьбой, лучше отложить покупку аксессуаров и нарядов до других дат, и также не проводить репетиции. В эти даты содержится негативная энергия, которая может принести неудачи тем, кто строит большие планы.

Также стоит отменить важные встречи в дни новолуния и полнолуния, которые приходятся на 10 и 25 марта 2024 года. Вместо этого лучше уделить время себе и подготовке к свадьбе. В эти дни организм может испытывать недостаток энергии, поэтому рекомендуется избегать физических нагрузок, переедания и употребления алкоголя. Кроме того, следует ограничить общение, так как малейшая мелочь может привести к серьезным конфликтам.

Самыми благоприятными для свадьбы будут 15, 19 и 22 марта 2024 года. В эти дни стоит избегать конфликтов и проявления агрессии. Все планы, задуманные на эти даты, будут успешно осуществлены, поэтому можно не только планировать свадьбу, но и начать вносить перемены в свою жизнь.

Благоприятные дни в марте для маникюра и красоты

Луна влияет своей мощной энергией на состояние кожи, волос и ногтей. Поэтому для процедур красоты выбирайте только эти дни.

Маникюр и педикюр: 1, 5-8, 13-16, 20-23, 28, 29, 31 марта.

Похудение и липосакция: 5, 9, 11, 20, 23, 24, 27 марта.

Удаление пигментных пятен, бородавок: 4, 6, 16, 27 марта.

Эпиляция и депиляция: 2-9, 17, 25, 26, 30, 31 марта.

Массаж и процедуры от целлюлита: 5, 6, 13-16, 22-24.

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