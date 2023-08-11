Можно ли стричь волосы родным: неожиданный ответ для тех, кто об этом не думал

Главред расскажет, что будет, если жена стрижет мужа и как это может повлиять на их брак.

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Можно ли стричь волосы родным / коллаж: Главред. фото: pexels

Иногда, при наличии минимальных навыков стрижки. проще постричься самому и постричь близкого человека, чем ждать записи к мастеру и сидеть в очереди в парикмахерскую. Главред расскажет, что будет если жена стрижет мужа и к чему это может привести.

Почему нельзя стричь самого себя

Как бы не казалось, что постричь себя это удобно. выгодно и проще - лучше этого не делать. Человек, который стрижет сам себя, может укоротить себе жизнь и привлечь судьбоносные изменения, не всегда позитивные и приятные.

Также девушки, которые самостоятельно стригут себе волосы - могут терять красоту, отпугивать любовь и обрекать себя на жизнь в одиночестве.

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Можно ли стричь волосы родным

Стричь родных также плохо, как стричь себя. Лучше этого не делать. Приметы гласят, что подстригая волосы своим родным можно нарушить энергетическое поле человека, из-за чего темным силам будет проще к нему добраться. Также таким образом можно сократить жизнь своему близкому. Особенно не рекомендуется детям стричь своих родителей и наоборот.

Почему нельзя стричь мужа

Согласно приметам, стрижка, которую делает жена мужу - обрекает их отношения на частые ссоры. Также в такой семье могут появиться измены, что в конечном итоге может привести к разрыву даже длительных отношений.

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