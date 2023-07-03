Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

Мужчина чистит всю свою гладкую стеклянную варочную поверхность за считанные мгновения.

https://glavred.info/life/muzhchina-mozhet-pomyt-plitu-za-schitannye-sekundy-on-obyasnil-v-chem-hitrost-10482718.html Ссылка скопирована

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Есть много причин перейти с газовой плиты на индукционную - среди них менее загрязненный воздух в вашем доме, экономия денег и более быстрое время приготовления пищи. И, как показывает пользователь TikToker Джеклин, их гораздо легче чистить.

Видео короткое, но в этом весь смысл. Мужчина чистит всю свою гладкую стеклянную варочную поверхность за считанные мгновения.

"Всего один раз распылить основное моющее средство и протереть, и у вас будет чистая плита", - объясняет он.

видео дня

Мужчина поделился способом очистки плиты за считанные секунды / скриншот с видео

Любой, кому приходилось чистить газовую плиту, особенно конфорки, которые нужно снимать и очень трудно вытирать, может убедиться, что индукционную варочную поверхность здесь гораздо легче привести в полный порядок.

Конечно, легкость очистки - не единственное преимущество индукционных плит.

Еще одно преимущество, связанное с удобством, заключается в том, что они нагреваются гораздо быстрее, чем газовые плиты.

Смотрите видео о том, как очистить индукционную плиту за считанные минуты:

Вам может быть интересно: