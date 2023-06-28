Мужчина показал дешевый трюк, который избавит от неприятного запаха в обуви

Мужчина показал в Сети лайфхак, при помощи которого, можно избавиться от неприятного запаха в обуви при помощи недорогих, обычных предметов домашнего обихода.
Автор аккаунта TikTok Clean That Up! описывает себя "уборщиком и помешанным на чистоте". Он регулярно делится хаками и рекомендациями по уборке.
Один из его недавних постов - лайфхак для сохранения приятного запаха обуви. Видео стало очень популярным благодаря своей простоте и удобству.
Для этого трюка требуется три вещи:
- резинка,
- фильтр для кофе
- пищевая сода.
Как это работает?
Все, что вам нужно сделать, это положить две столовые ложки пищевой соды в фильтр для кофе и плотно завязать его резинкой. Если у вас нет резинки, один из комментаторов предложил использовать прочную нить.
Затем просто поместите фильтр внутрь обуви, когда вы ее не носите, и он сохранит ее свежий запах.
По словам мужчины, этот совет помогает "нейтрализовать неприятные запахи".
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха в обуви:
@cleanthatup Quick tip to keep your shoes smelling fresh and help neutralize those funky odors. #cleantok#cleaningtips#shoes#bakingsoda#cleaninghacks#howto♬ original sound - OMA
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