Мужчина показал дешевый трюк, который избавит от неприятного запаха в обуви

Видео стало очень популярным благодаря своей простоте и удобству.

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Мужчина показал трюк, который избавит от неприятного запаха в обуви / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Мужчина показал в Сети лайфхак, при помощи которого, можно избавиться от неприятного запаха в обуви при помощи недорогих, обычных предметов домашнего обихода.

Автор аккаунта TikTok Clean That Up! описывает себя "уборщиком и помешанным на чистоте". Он регулярно делится хаками и рекомендациями по уборке.

Один из его недавних постов - лайфхак для сохранения приятного запаха обуви. Видео стало очень популярным благодаря своей простоте и удобству.

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Для этого трюка требуется три вещи:

резинка,

фильтр для кофе

пищевая сода.

Как это работает?

Все, что вам нужно сделать, это положить две столовые ложки пищевой соды в фильтр для кофе и плотно завязать его резинкой. Если у вас нет резинки, один из комментаторов предложил использовать прочную нить.

Как избавиться от неприятного запаха в обуви / скриншот с видео

Затем просто поместите фильтр внутрь обуви, когда вы ее не носите, и он сохранит ее свежий запах.

По словам мужчины, этот совет помогает "нейтрализовать неприятные запахи".

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха в обуви:

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