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Мужчина придумал гениальный и полезный способ утилизации битой посуды

Сергей Кущ
3 июля 2023, 01:33
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Мужчина не мог решить, что делать со старой, которую уже невозможно продать.
Мужчина придумал гениальный и полезный способ утилизации битой посуды
Мужчина придумал гениальный и полезный способ утилизации битой посуды / Фото: скриншот YouTube

Мужчина заменил всю свою посуду и обратился за помощью в избавлении от старой посуды экологически чистым способом.

На портале Reddit существует раздел посвященный обмену информацией, чтобы помочь пользователям уменьшить свое воздействие на окружающую среду, производя как можно меньше отходов.

Автор темы поделился, что только купил новую посуду и теперь ему нужно решить, что делать со старой, которую уже невозможно продать.

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"У нас осталось 3 обеденные тарелки (одна с довольно большой трещиной, которая становится еще хуже в микроволновой печи), 7 обычных тарелок, и каким-то образом все еще есть все 8 оригинальных мисок", - поделился мужчина.

У комментаторов был широкий спектр предложений.

"Я принесла в офис неполные наборы посуды, чтобы побудить других использовать настоящую посуду вместо бумажных тарелок", - пишет один из комментаторов.

Любители растений тоже не остались в стороне. "Я использую старые тарелки и миски для сбора воды или подкладываю под горшки, чтобы защитить поверхности", - говорит один, а другой предлагает: "Любые разбитые тарелки можно разбить на мелкие кусочки и использовать для дренажа на дне горшков ваших растений!".

Больше всего пользователям сети понравилась идея одного мужчины: "У меня гравийная дорожка. Всякий раз, когда у меня разбивается тарелка/миска/кружка, обломок или скол, я нахожу на дороге место, которое нужно немного подсыпать, и разбиваю его там... И нет, я никогда не пробивал шины, съезжая с нее".

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