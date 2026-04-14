Бульдог зарабатывает больше хозяина: все началось с одного видео

Плотник уволился с работы после того, как его пес стал звездой в сети и начал зарабатывать больше него благодаря рекламным контрактам.

Собака стала зарабатывать больше хозяина / Коллаж Главред, фото: SWNS

33-летний плотник Дункан Тут из Великобритании принял неожиданное решение и уволился с работы после того, как его французский бульдог по кличке Ти Джей начал приносить больше дохода, чем он сам. Обычный аккаунт с "воспоминаниями" в Instagram, превратилась в полноценный бизнес с рекламными контрактами.

Все началось в 2021 году, когда Дункан создал страницу для своего питомца. Однако настоящий успех пришел после вирусного видео, где его пес плавает. Ролик быстро набрал популярность и привлек внимание брендов. Компании начали предлагать сотрудничество, а доходы от рекламы стали стремительно расти. Об этой истории вспоминает Daily Record.

В январе 2025 года мужчина окончательно решил оставить профессию плотника и сосредоточиться на развитии аккаунта. По его словам, прежний ритм жизни был изматывающим из-за ранних подъемов, поездок в Лондон и работы целыми днями, совмещенной с игрой в полупрофессиональный регби.

"Я вставал в шесть утра и работал без остановки. Сейчас у меня гораздо больше свободы", - рассказал британец.

Дункан отметил, что после свадьбы и переезда начал иначе смотреть на свою занятость: "В какой-то момент я подумал, а зачем мне это, если все изменилось?"

Как собака стала звездой и начала приносить доход

Сегодня Ти Джей стал уже настоящей интернет-звездой. У пса сотни тысяч подписчиков, а ролики набирают миллионы просмотров. Благодаря этому его хозяин получает предложения от брендов, бесплатные поездки и проживание в отелях.

Собака стала звездой и начала приносить доход / Фото: SWNS

Среди бонусов были отдых в роскошном отеле в районе Риджентс-парка и поездка в Париж. В планах британца также есть возможный перелет в Нью-Йорк на частном самолете, специально оборудованном для собак.

Ранее Главред писал о том, что пес стал главным кормильцем в семье. Собака стала приносить тысячи долларов в месяц, изменив жизнь пары и позволив им быстрее накопить на дорогостоящую свадьбу.

Также сообщалось о том, что собака неожиданно отреагировала на предложение хозяина пойти на пробежку. Забавный момент быстро привлек внимание пользователей соцсетей.

Об источнике: Daily Record Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия. The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

