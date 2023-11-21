На это способны еденицы: только люди с высоким IQ могут найти змею среди бананов

На картинке попробуйте найти змею, спрятанную среди бананов. Люди с интеллектом выше среднего могут найти спрятанную змею за 5 секунд.

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Только люди с высоким IQ могут найти змею среди бананов / Коллаж Главред, фото: pexels

Оптические иллюзии - это, как правило, изображения объекта, рисунка или человека, изменяющие форму и форму, бросая вызов привычному способу восприятия вещей мозгом. Существуют различные виды оптических иллюзий: физические, физиологические и когнитивные.

А вы сможете найти змею среди бананов на 5 секунд / фото: Bright Side

Изображение выше - это головоломка, разработанная как для взрослых, так и для детей. В этой оптической иллюзии вы видите кучу бананов. Однако, где-то внутри кучи скрывается змея. Эта веселая головоломка побуждает зрителей найти спрятанное животное, намекая: "среди этих бананов есть змея", пишет JagranJosh.

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Самая сложная часть этой оптической иллюзии - обнаружить спрятанную змею внутри кучи бананов. Это изображение заставило тысячи взрослых людей почесать затылки, пытаясь обнаружить скрытую змею внутри картинки. Это изображение оптической иллюзии - еще один интересный способ проверить свой IQ.

Внимательно посмотрите на это изображение оптической иллюзии и попытайтесь найти спрятанную змею среди бананов. Может показаться, что найти змею слишком сложно, но если вы посмотрите на левую центральную часть изображения, вы сможете ее заметить. Тело змеи замаскировано желтыми бананами. Однако вы можете идентифицировать змею по ее клыкам и пасти.

Для вашего удобства мы выделили спрятанную змею на изображении ниже:

Правильный ответ / фото: Bright Side

Утверждается, что если вам удастся обнаружить спрятанную змею в куче бананов на картинке всего за 5 секунд, это может быть признаком вашего необычайного интеллекта. Исследования показали, что чем больше вы тренируете свой мозг, решая сложные головоломки, тем умнее вы обычно становитесь.

Оптические иллюзии пытаются дать нам захватывающее представление о том, как работает наш мозг. Часто определенные сочетания цвета, света и узоров могут обмануть наш мозг, заставив его визуально воспринимать то, чего там нет.

Если вам понравилась эта оптическая иллюзия, почему бы не попробовать другую.

Таинственная сова в этой темной оптической иллюзии использует камуфляж. Лишь ограниченное количество людей может найти его без особых усилий.

Также, среди множества одинаковых трехзначных чисел трудно отметить то, какое единое отличается от всех остальных.

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