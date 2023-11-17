УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд

Юрий Берендий
17 ноября 2023, 16:33
Загадочная на вид сова замаскировалась в этой темной оптической иллюзии, что делает ее очень сложной для обнаружения. Лишь единицы смогут увидеть ее без труда.
Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд
Сможете ли вы найти сову на фото за 7 секунд? / Коллаж Главред, фото: pexels, JagranJosh

Оптические иллюзии может заставить нас усомниться в собственном зрении - потому что вы можете с трудом видеть вещи, которые находятся прямо перед вами.

Взгляните на изображение ниже, и вы, несомненно, сможете сказать, что это изображение дерева. Вы видите ветви, различные текстуры и ребра коры, но внутри скрывается другое существо. Поначалу ее нелегко разглядеть, поскольку она замаскирована в дереве - но на самом деле там скрывается сова, пишет JagranJosh.

Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд
Сможете ли вы найти сову на фото за 7 секунд? / фото: JagranJosh

Оптические иллюзии - это визуальные образы, созданные для того, чтобы обмануть наш мозг. Помимо того, что они веселые, они также являются отличным способом узнать больше о мозге и восприятии. Вместо того, чтобы видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, формы и цвета начинают выглядеть искаженными, когда мы смотрим на определенные паттерны.

видео дня

Но, согласно исследованиям, изучение оптических иллюзий может помочь нам улучшить концентрацию и устойчивость внимания, что поможет предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Итак, чтобы по-настоящему проверить свои умственные способности, почему бы не попытаться найти загадочную сову на этом изображении?

Лишь те, у кого "глаза как у стрельца", способны заметить ночное существо за семь секунд. Те, у кого" лучшие навыки визуального наблюдения", способны замечать сову быстрее, чем другие.

Не волнуйтесь, если вам не удастся заметить ее сразу. Постарайтесь потратить немного времени, не напрягаясь, и позвольте глазам блуждать по изображению. Нужна подсказка? Сфокусируйте свое внимание на центре изображения.

Все еще теряетесь? Сова все это время пряталась на виду - она находится в центре изображения, между дыркой и деревом. Не каждый сможет заметить ее сразу, ведь она идеально сливается с деревом и корой.

Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд
Правильный ответ / фото: JagranJosh

Если вам понравилась эта оптическая иллюзия, почему бы не попробовать еще одну.

Эта оптическая иллюзия - настоящее испытание для остроты зрения и внимания. Только люди с исключительной остротой зрения смогут узнать собаку среди панд.

Также ранее Главред предлагал вам головоломку в которой нужно было найти бабочку среди собак. Бабочка удачно замаскирована. Разгадать эту трудную головоломку за 6 секунд способны лишь 1% людей.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

16:49 Мир
Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленским на Ставке дал задание военным

Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленским на Ставке дал задание военным

16:12 Украина
"Самая успешная операция": ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN

"Самая успешная операция": ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN

15:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:14

Зарплата выросла, но покупательная способность - нет: на сколько украинцы стали беднее

17:00

Нельзя говорить "язва": почему использовать это слово неправильно

16:49

Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

16:33

Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд

16:22

Сколько украинцев оказались в российском плену: Минреинтеграции назвало цифру

Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - ЗолотаревМаск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев
16:17

"Будет руководить так же": Подоляк рассказал о преемнике Путина

16:12

Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленским на Ставке дал задание военным

16:00

Колонны бронетехники пошли на штурм: в ВСУ раскрыли направление удара оккупантов

15:57

"Самая успешная операция": ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN

Реклама
15:53

Помощь Украине от США оказалась под угрозой: ее могут отложить до декабря

15:49

Венгерский язык на Закарпатье и война с РФ: Орбан разразился порцией пропаганды

15:46

Украина стала "заложницей" споров в Конгрессе США, помощь под угрозой – Politico

15:41

Где на самом деле находилась Атлантида: эта загадка древности удивит всякого

15:39

ВСУ в районе Бахмута усилены антидроновым комплексом при содействии Favbet Foundation

15:22

Вместо лекарства влили антисептик: украинская певица рассказала, как из-за врача, чуть не лишилась голоса

15:17

ВСУ деоккупировали почти 1000 населенных пунктов: Верещук рассказала детали

15:04

Серьезный удар по флоту: в ВМС рассказали, сколько кораблей РФ удалось подбить

15:00

Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине

14:50

Лунный календарь 18 ноября 2023: Месяц вещует счастливый брак и успех на работе

14:50

РФ готовит массированные ракетные удары: Зеленский назвал сроки и вероятные цели

Реклама
14:45

Нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд: лишь единицы разгадают загадку

14:43

У Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России

14:36

Фанаты российской певицы Алсу рассмотрели тату на пикантном месте

14:03

"Все, война подходит к концу": какое событие изменит судьбу Украины - успешный прогнозВидео

14:01

Не хватало 3 вещей: в Министерстве обороны меняют процесс госзакупок актуально

13:55

Гороскоп на завтра 18 ноября 2023: Стрельцу - лидерство, Тельцу - завистники

13:51

Музыкальная руководительница Джей Ло раскрыла ее секреты красоты

13:50

В Чернигове священник УПЦ МП назвал "фашистом" и покусал украинского военного

13:28

ВСУ выбивают врага: в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья

13:25

В Украине могут повысить тариф на электроэнергию: сколько будет стоить киловатт-час

13:03

Как работает рекрутинг в армию и что будет с призывом: в Минобороны озвучили детали

12:57

Названы 10 финалистов Нацотбора 2024: кто будет соревноваться за поездку на конкурсВидео

12:42

В ОП раскрыли сценарий окончания войны и рассказали о сроках освобождения Крыма

12:41

В Германии "заморожено" удвоение военной помощи Украине на 2024 год - Reuters

12:39

Налетит шторм и выпадет снег: в Украину врывается зимняя погода

12:37

Россия намерена устроить в Украине переворот: Зеленский раскрыл планы врага

12:32

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, за что чувствует себя виноватой

12:07

"Большое количество авиации и дальнобойных ракет": в ВСУ рассказали, как вернуть Крым

11:59

Около 20 тысяч мужчин незаконно выехали из Украины с момента вторжения - ВВС

11:45

Очаруйте своих гостей: неземные налистники со шпинатом, курицей, грибами и сыром

Реклама
11:32

Зеленский оценил встречу Байдена с Си и предупредил о важной проблеме на фронте

11:25

Сэкономит время и деньги: как вырастить розмарин из магазинной веточки

11:23

В Украине проверки газовых счетчиков: как не допустить космических сумм в квитанциях

11:14

Путинитстка Лолита проиграла суд и потеряет несколько миллионов

11:01

"Украинки хотели избить мою дочь из-за русского языка в Италии": артист-путинист выдал бред

10:45

Партизаны устроили рейд в в/ч ЧФ в Крыму и анонсировали громкую "бавовну"Видео

10:21

Должно сложиться пять факторов: полковник ВСУ рассказал, когда закончится война

10:13

Какой праздник завтра 18 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:46

Россияне активно атакуют на 3 направлениях: в Генштабе пояснили, где именно

09:33

Морпехи взяли несколько плацдармов: ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять