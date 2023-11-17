Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд

Загадочная на вид сова замаскировалась в этой темной оптической иллюзии, что делает ее очень сложной для обнаружения. Лишь единицы смогут увидеть ее без труда.

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Сможете ли вы найти сову на фото за 7 секунд? / Коллаж Главред, фото: pexels, JagranJosh

Оптические иллюзии может заставить нас усомниться в собственном зрении - потому что вы можете с трудом видеть вещи, которые находятся прямо перед вами.

Взгляните на изображение ниже, и вы, несомненно, сможете сказать, что это изображение дерева. Вы видите ветви, различные текстуры и ребра коры, но внутри скрывается другое существо. Поначалу ее нелегко разглядеть, поскольку она замаскирована в дереве - но на самом деле там скрывается сова, пишет JagranJosh.

Сможете ли вы найти сову на фото за 7 секунд? / фото: JagranJosh

Оптические иллюзии - это визуальные образы, созданные для того, чтобы обмануть наш мозг. Помимо того, что они веселые, они также являются отличным способом узнать больше о мозге и восприятии. Вместо того, чтобы видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, формы и цвета начинают выглядеть искаженными, когда мы смотрим на определенные паттерны.

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Но, согласно исследованиям, изучение оптических иллюзий может помочь нам улучшить концентрацию и устойчивость внимания, что поможет предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Итак, чтобы по-настоящему проверить свои умственные способности, почему бы не попытаться найти загадочную сову на этом изображении?

Лишь те, у кого "глаза как у стрельца", способны заметить ночное существо за семь секунд. Те, у кого" лучшие навыки визуального наблюдения", способны замечать сову быстрее, чем другие.

Не волнуйтесь, если вам не удастся заметить ее сразу. Постарайтесь потратить немного времени, не напрягаясь, и позвольте глазам блуждать по изображению. Нужна подсказка? Сфокусируйте свое внимание на центре изображения.

Все еще теряетесь? Сова все это время пряталась на виду - она находится в центре изображения, между дыркой и деревом. Не каждый сможет заметить ее сразу, ведь она идеально сливается с деревом и корой.

Правильный ответ / фото: JagranJosh

Если вам понравилась эта оптическая иллюзия, почему бы не попробовать еще одну.

Эта оптическая иллюзия - настоящее испытание для остроты зрения и внимания. Только люди с исключительной остротой зрения смогут узнать собаку среди панд.

Также ранее Главред предлагал вам головоломку в которой нужно было найти бабочку среди собак. Бабочка удачно замаскирована. Разгадать эту трудную головоломку за 6 секунд способны лишь 1% людей.

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