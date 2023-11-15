Создатели головоломки бросили всем вызов: как быстро вы найдете медведя?

Головоломки и оптические иллюзии - это не только развлечение, но и отличный способ узнать больше о мозге и восприятии, поскольку они показывают, как наши ожидания и предположения влияют на то, что мы видим. Попробуйте разгадать новую головоломку, которая заставила многих призадуматься, пытаясь выяснить, где спрятался медведь.
На изображении вы увидите деревянную хижину в лесу, окруженную деревьями. Где-то там спрятался медведь, но сможете ли вы его увидеть?
Большинству людей не удается рассмотреть спрятанное животное, потому что им мешают их предположения. Чтобы решить эту головоломку, попытайтесь мыслить нестандартно.
Подсказка. Большинство людей предполагают, что им следует искать живого медведя, но, как и в случае со многими оптическими иллюзиями, наши ожидания и предположения будут мешать. На самом деле то, что вам нужно, — это контур медведя на ветвях деревьев. Он расположен прямо над хижиной.
Ранее Главред предлагал разгадать сложный ребус для гениев: нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд.
Также мы предлагали найти "странный" листочек за 8 секунд - лишь единицы справятся с задачей.
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