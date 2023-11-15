Создатели головоломки бросили всем вызов: как быстро вы найдете медведя?

Оптические иллюзии обманывают наши глаза и сбивают с толку мозг. Эта головоломка - не исключение.

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На картинке спрятан медведь. Сможете ли вы его найти? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки и оптические иллюзии - это не только развлечение, но и отличный способ узнать больше о мозге и восприятии, поскольку они показывают, как наши ожидания и предположения влияют на то, что мы видим. Попробуйте разгадать новую головоломку, которая заставила многих призадуматься, пытаясь выяснить, где спрятался медведь.

На изображении вы увидите деревянную хижину в лесу, окруженную деревьями. Где-то там спрятался медведь, но сможете ли вы его увидеть?

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Большинству людей не удается рассмотреть спрятанное животное, потому что им мешают их предположения. Чтобы решить эту головоломку, попытайтесь мыслить нестандартно.

Видите ли вы медведя на картинке? / Фото: mirror.co.uk

Подсказка. Большинство людей предполагают, что им следует искать живого медведя, но, как и в случае со многими оптическими иллюзиями, наши ожидания и предположения будут мешать. На самом деле то, что вам нужно, — это контур медведя на ветвях деревьев. Он расположен прямо над хижиной.

Правильный ответ обведен кружком / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разгадать сложный ребус для гениев: нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд.

Также мы предлагали найти "странный" листочек за 8 секунд - лишь единицы справятся с задачей.

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