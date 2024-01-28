"Начинается период триумфа": назван самый важный и победный год для Украины - прогноз

Когда закончится война в Украине и начнется период побед для Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рассказал астролог Алакх Ниранжан.

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Когда закончится война в Украине прогноз астролога / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с youtube

Один из самых важных периодов войне для Украины уже начался. Как рассказал астролог Алакх Ниранжан, Украину до сентября ждет период побед.

"Война - это не то, что зависит от кого-то одного. Война - это соединение и противопоставление народов и руководителей. Мы сейчас не знаем, кто из руководителей будет заканчивать войну в России, но, если говорить о картах стран, то победа будет за Украиной. В этой победе нет никаких сомнений, более того, победа произойдет в 2024 году", - говорит астролог.

Кто такой Алакх Ниранжан Алакх Ниранжан - астролог, философ, физик, антрополог. Основатель ведической академии "Шринатчи", говорится на сайте астролога. видео дня

Астролог заявил, что период побед для Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного только начинается.

"Сейчас начался период Меркурия, это период побед. Несомненно, до сентября 2024 он будет одерживать победы. Он (Валерий Залужный - ред.) не проиграет ни одной серьезной битвы. Украине очень повезло. Начиная с сентября начнется период более жестких событий", - отметил астролог.

Предупреждение для украинцев

Алакх Ниранжан также назвал очень важный период для Украины.

"Период до весны 2025 года очень важен. Украина должна изменить взгляды. Целью должны стать - счастье людей. Тогда Украина станет наставником для всего мира и многое пойдет совсем по другому пути. Это будет перестройка и новое рождение Украины. С лета 2024 года по лето 2025 года нельзя эту возможность упустить", - добавил он.

Астролог ответил, что война может закончиться в Украине в 2024 году.

"Война может закончиться, если украинцы будут относиться к ней так, что она будет еще долго. Не стоит ждать победы, зная что победа придет сама, такого не будет", - отметил он.

Специалист отметил, что россиян ждет провальный год.

"В 2024 году в России люди масштабно ощутят по своему уровню жизни, что происходит. Начнется борьба за отделение регионов. Это может вылиться почти в гражданскую войну, она может начаться чуть позже, но это уже начнется скоро. В 2024 году Россия потеряет свое процветание", - добавил он.

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