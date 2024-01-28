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"Начинается период триумфа": назван самый важный и победный год для Украины - прогноз

Мария Тупик
28 января 2024, 20:04
Когда закончится война в Украине и начнется период побед для Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рассказал астролог Алакх Ниранжан.
Когда закончится война в Украине прогноз астролога
Когда закончится война в Украине прогноз астролога / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот с youtube

Один из самых важных периодов войне для Украины уже начался. Как рассказал астролог Алакх Ниранжан, Украину до сентября ждет период побед.

"Война - это не то, что зависит от кого-то одного. Война - это соединение и противопоставление народов и руководителей. Мы сейчас не знаем, кто из руководителей будет заканчивать войну в России, но, если говорить о картах стран, то победа будет за Украиной. В этой победе нет никаких сомнений, более того, победа произойдет в 2024 году", - говорит астролог.

Кто такой Алакх Ниранжан

Алакх Ниранжан - астролог, философ, физик, антрополог. Основатель ведической академии "Шринатчи", говорится на сайте астролога.

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Астролог заявил, что период побед для Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного только начинается.

"Сейчас начался период Меркурия, это период побед. Несомненно, до сентября 2024 он будет одерживать победы. Он (Валерий Залужный - ред.) не проиграет ни одной серьезной битвы. Украине очень повезло. Начиная с сентября начнется период более жестких событий", - отметил астролог.

Предупреждение для украинцев

Алакх Ниранжан также назвал очень важный период для Украины.

"Период до весны 2025 года очень важен. Украина должна изменить взгляды. Целью должны стать - счастье людей. Тогда Украина станет наставником для всего мира и многое пойдет совсем по другому пути. Это будет перестройка и новое рождение Украины. С лета 2024 года по лето 2025 года нельзя эту возможность упустить", - добавил он.

Астролог ответил, что война может закончиться в Украине в 2024 году.

"Война может закончиться, если украинцы будут относиться к ней так, что она будет еще долго. Не стоит ждать победы, зная что победа придет сама, такого не будет", - отметил он.

Специалист отметил, что россиян ждет провальный год.

"В 2024 году в России люди масштабно ощутят по своему уровню жизни, что происходит. Начнется борьба за отделение регионов. Это может вылиться почти в гражданскую войну, она может начаться чуть позже, но это уже начнется скоро. В 2024 году Россия потеряет свое процветание", - добавил он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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