Надо ли называть машину: невероятно, но об этом мало кто даже догадывался

Среди водителей нередко встречается необычное увлечение – они зачастую придумывают особые названия для своих железных коней. Психологи говорят, что этом может происходить потому, что люди частенько ассоциируют свои машины с другими людьми или животными.
А с течением времени это необычное увлечение получило неожиданное продолжение, ведь с развитием технологий автомобили научились буквально разговаривать со своими хозяевами. "Умные" авто, зачастую имеет такие функции, как управление голосом.
Как ласково назвать свою машину
Не секрет, что большинство владельцев автомобилей – мужчины. Поэтому они нередко дают своим авто прозвища – уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели, а также даже женские имена.
Наверняка, первое место среди всех названий занимает "Ласточка". Это прозвище имеет свои давние корни еще во временах СССР. При этом "Ласточкой" называют свои машины и сейчас, вероятно ассоциируя их с быстротой и красотой этой птицы.
Как люди называют свои машины
Среди прозвищ для авто зачастую встречают женские имена:
- "Ева";
- "Ксюха";
- "Девочка";
- "Малышка";
- "Манюня".
Также можно встретить и мужские имена:
- "Борис";
- "Серега";
- "Годзилла";
- "Зверь".
Необычные имена для авто:
- "Беха";
- "Мерин";
- "Сарай";
- "Пепелац".
Почему нельзя назвать машины именем
Вместе с тем многие не спешат присваивать своим авто собственные имена, тем более человеческие. И этому есть вполне понятное объяснение. Есть поверье, что, если назвать авто человеческим именем, модно нарваться на крупные неприятности. Давно замечено, что у таких автомобилей чаще возникают проблемы с различными необъяснимыми поломками.
Кроме того, если кто-то из родственников или знакомых узнает, что вы называете свою машину его именем, то он может затаить обиду. Также многие уверены в том, что если назвать авто именем близкого или друга, то у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
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