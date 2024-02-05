Надо ли называть машину: невероятно, но об этом мало кто даже догадывался

Как назвать машину ласково - бывалые водители удивят неотжиданным ответом.

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Как ласково назвать свою машину / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/donauwood, Pixabay/roro93380

Среди водителей нередко встречается необычное увлечение – они зачастую придумывают особые названия для своих железных коней. Психологи говорят, что этом может происходить потому, что люди частенько ассоциируют свои машины с другими людьми или животными.

А с течением времени это необычное увлечение получило неожиданное продолжение, ведь с развитием технологий автомобили научились буквально разговаривать со своими хозяевами. "Умные" авто, зачастую имеет такие функции, как управление голосом.

Как ласково назвать свою машину

Не секрет, что большинство владельцев автомобилей – мужчины. Поэтому они нередко дают своим авто прозвища – уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели, а также даже женские имена.

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Наверняка, первое место среди всех названий занимает "Ласточка". Это прозвище имеет свои давние корни еще во временах СССР. При этом "Ласточкой" называют свои машины и сейчас, вероятно ассоциируя их с быстротой и красотой этой птицы.

Как люди называют свои машины

Среди прозвищ для авто зачастую встречают женские имена:

"Ева";

"Ксюха";

"Девочка";

"Малышка";

"Манюня".

Также можно встретить и мужские имена:

"Борис";

"Серега";

"Годзилла";

"Зверь".

Необычные имена для авто:

"Беха";

"Мерин";

"Сарай";

"Пепелац".

Почему нельзя назвать машины именем

Вместе с тем многие не спешат присваивать своим авто собственные имена, тем более человеческие. И этому есть вполне понятное объяснение. Есть поверье, что, если назвать авто человеческим именем, модно нарваться на крупные неприятности. Давно замечено, что у таких автомобилей чаще возникают проблемы с различными необъяснимыми поломками.

Кроме того, если кто-то из родственников или знакомых узнает, что вы называете свою машину его именем, то он может затаить обиду. Также многие уверены в том, что если назвать авто именем близкого или друга, то у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

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